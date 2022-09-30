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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Республики Куба

Во второй половине дня 29 сентября в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сердечно принял члена Политбюро Коммунистической партии Кубы, премьер-министра Республики Куба Мануэля Марреро Круза, находящегося с официальным, дружественным визитом во Вьетнаме.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял премьер-министра Республики Куба Мануэля Марреро Круза. Фото: Чи Зунг/ВИА  
На встрече Мануэль Марреро Крус высказал, что рад своему первому визиту во Вьетнам в качестве премьер-министра, передал искренний привет первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы, президента Кубы Мигеля Диас Канеля и кубинских руководителей Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонг.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг тепло приветствовал и высоко оценил значение визита премьер-министра Мануэля Марреро Круза во Вьетнам, выразив уверенность в том, что этот визит будет способствовать углублению особой традиционной дружбы между двумя странами, заложенной президентом Хо Ши Мином и президентом Фиделем Кастро, а также поколениями лидеров двух партий и двух стран.

Нгуен Фу Чонг подтвердил, что вьетнамская Партия, государство и народ всегда ценят и благодарны за поддержку и помощь Партии, государства и народа Кубы делу национального освобождения и национального строительства Вьетнама, напоминая слова Президента Фиделя Кастро «Для Вьетнама Куба готова отдать и свою кровь».

Нгуен Фу Чонг также поздравил Мануэля Марреро Круза с награждением орденом им. Хо Ши Мина.

Впечатленный и восхищенный большими и исторически значимыми достижениями, достигнутыми Вьетнамом после более чем 35 лет реализации курса обновления, особенно успешным контролем эпидемии COVID-19, эффективной реализацией программ социально-экономического развития, повышением международный статус и престиж Вьетнама, Мануэль Марреро Крус проинформировал о ситуации Кубы, усилиях по преодолению трудностей и развитию, поблагодарил за сотрудничество и выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама вьетнамский народ продолжит добиваться много новых и больших достижений и успешно претворить в жизнь Резолюцию XIII съезда КПВ.

Мануэль Марреро Крус подчеркнул, что достижения и опыт обновления Вьетнама являются важным источником вдохновения, поощрения и ориентира для Коммунистической партии Кубы в процессе революционного руководства, реализации мер по обновлению социально-экономической модели в соответствии с Резолюцией 8-го съезда.

По этому случаю Мануэль Марреро Крус уважительно передал приглашение Мигеля Диас-Кане и кубинских руководителей Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу посетить Кубу в подходящее время.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил обеим сторонам усилить координацию и активно осуществлять синхронно отношения по всем трем каналам партийной, государственной и народной дипломатии, эффективно реализуя соглашения о сотрудничестве.

По этому случаю Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг передал сердечное приветствие генералу Раулю Кастро Русу, Мигелю Диас-Кане и кубинским руководителям и выразил надежду на их визиты во Вьетнам.

ВИА

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