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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Председателя Государственной Думы Российской Федерации

Днем 16 октября в штаб-квартире ЦК Партии Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел встречу с Председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме.
  Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг провел встречу с Председателем Национальной Думы РФ Вячеславом Володиным. Фото: Чи Зунг/ВИА  
Приветствуя Председателя Госдумы, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил значимость визита и результаты переговоров и контактов с высшим руководством Вьетнама. Генеральный секретарь выразил уверенность, что визит внесет важный вклад в укрепление сотрудничества между Национальными собраниями двух стран и продвижение всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Россией.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам всегда ценит ценную поддержку и помощь, которую советский и российский народ оказал Вьетнаму в трудные годы войны сопротивления, а также в строительство и оборону страны, подтвердив важность традиционной дружбы и всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией. Коммунистическая партия Вьетнама придает большое значение развитию отношений с политическими партиями России. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг также обозначил ряд основных направлений дальнейшего развития вьетнамско-российских отношений в ближайшее время.

Председатель Государственной Думы России рад очередному визиту во Вьетнам и новой встрече с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонг, а также с уважением передал дружественные приветствия от Президента России В. Путина и других руководителей Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу. В. Володин подтвердил, что, Государственная Дума России всегда выступает за развитие всестороннего стратегического партнерства с Вьетнамом, а Россия всегда считает Вьетнам приоритетным и важным партнером во своей внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Информируя Генерального секретаря об итогах переговоров с Председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ и второго заседания Комиссии межпарламентского сотрудничества между Национальным собранием Вьетнама и Государственной Думой России, В. Володин подтвердил, что Госдума стремится к укреплению механизма тесного сотрудничества между парламентами двух стран, усилению надзорной работы и содействию реализации соглашений между высшими руководителями двух стран, способствуя развитию вьетнамско-российского сотрудничества в сферах экономики, торговли, обороны, безопасности, культуры и образования. Председатель Госдумы России также высоко оценил результаты встреч с Президентом Во Ван Тхыонгом и Премьер-министром Фам Минь Тьином.

Во второй половине дня 16 октября 2023 года Вячеслав Володин и высокопоставленная делегация Государственной Думы РФ отбыли в Россию, успешно завершив двухдневный визит во Вьетнам.

ВИА/ИЖВ

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