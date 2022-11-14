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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял канцлера Олафа Шольца
Высоко оценивая хорошие результаты переговоров между канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Фам Минь Тьинем и приветствуя соглашения о сотрудничестве, подписанные министерствами и ведомствами двух сторон по случаю визита, Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам придает большое важное значение стратегическому партнерству с Германией, отметил позитивные изменения в двусторонних отношениях и предлагал обеим сторонам поддерживать и продвигать достигнутые достижения, развивать сотрудничество на благо двух народов, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире.
По этому случаю генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поблагодарил Германию за сотрудничество и поддержку Вьетнама на протяжении многих лет, в том числе поддержку вакцинами против COVID-19, помогая Вьетнаму в борьбе с эпидемией и социально-экономическом восстановлении.
Канцлер Олаф Шольц поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять делегацию, а также за уважительное отношение вьетнамских лидеров и народа к делегации. Поздравляя Вьетнам с впечатляющими достижениями в области национального развития, Олаф Шольц подтвердил, что Германия придает большое значение стратегическому партнерству между Германией и Вьетнамом, а также роли и международному положению Вьетнама, включая в АСЕАН. Олаф Шольц разделил оценку Генерального секретаря о позитивных сдвигах в стратегическом партнерстве между двумя странами за последние годы и высоко оценил хорошие результаты телефонного разговора между премьер-министром и генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом в марте 2022 года. Обе стороны договорились улучшать двухсторонние отношения, наметили планы по реализации стратегического партнерства, укреплению сотрудничества в традиционных областях и других новых областях, таких как энергетический переход, диверсификация цепочки поставок, сотрудничество в области обороны и безопасности.
Два лидера также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие сотрудничества на международных форумах, повышение роли международного права и укрепление международного мира и развития в регионах.