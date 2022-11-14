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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял канцлера Олафа Шольца

Во второй половине дня 13 ноября в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял канцлера Олафа Шольца по случаю его официального визита во Вьетнам.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает канцлера Германии Олафа Шольца во Вьетнаме. Фото: Чи Зунг/ВИА  
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал официальный визит во Вьетнам Олафа Шольца, подчеркнув, что этот визит является важной вехой в отношениях двух стран, состоявшейся после более чем 10 лет установления стратегического партнерства в 2011 году, когда две страны вступали в новый этап развития в условиях стремительной и сложной международной обстановки.

Высоко оценивая хорошие результаты переговоров между канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Фам Минь Тьинем и приветствуя соглашения о сотрудничестве, подписанные министерствами и ведомствами двух сторон по случаю визита, Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам придает большое важное значение стратегическому партнерству с Германией, отметил позитивные изменения в двусторонних отношениях и предлагал обеим сторонам поддерживать и продвигать достигнутые достижения, развивать сотрудничество на благо двух народов, во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и в мире.

По этому случаю генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поблагодарил Германию за сотрудничество и поддержку Вьетнама на протяжении многих лет, в том числе поддержку вакцинами против COVID-19, помогая Вьетнаму в борьбе с эпидемией и социально-экономическом восстановлении.

Канцлер Олаф Шольц поблагодарил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять делегацию, а также за уважительное отношение вьетнамских лидеров и народа к делегации. Поздравляя Вьетнам с впечатляющими достижениями в области национального развития, Олаф Шольц подтвердил, что Германия придает большое значение стратегическому партнерству между Германией и Вьетнамом, а также роли и международному положению Вьетнама, включая в АСЕАН. Олаф Шольц разделил оценку Генерального секретаря о позитивных сдвигах в стратегическом партнерстве между двумя странами за последние годы и высоко оценил хорошие результаты телефонного разговора между премьер-министром и генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом в марте 2022 года. Обе стороны договорились улучшать двухсторонние отношения, наметили планы по реализации стратегического партнерства, укреплению сотрудничества в традиционных областях и других новых областях, таких как энергетический переход, диверсификация цепочки поставок, сотрудничество в области обороны и безопасности.

Два лидера также обсудили ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе развитие сотрудничества на международных форумах, повышение роли международного права и укрепление международного мира и развития в регионах.

ВИА

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