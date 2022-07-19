Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял вице-президента Лаоса

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принял члена Политбюро, постоянного секретаря Секретариата Народно-революционной партии, вице-президента Лаоса Боунтонгу Читмани. Фoто: ВИА

Баунтонг Читмани находится во Вьетнаме с официальным визитом для участия в праздновании 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом и 45-летия подписания Вьетнамско-лаосского договора о дружбе и сотрудничестве.

В связи с этим праздник имеет особое значение, так как помогает информировать чиновников, членов партии и людей, особенно подрастающее поколение, о великой дружбе, особой солидарности и всестороннем сотрудничестве между двумя странами.

Глава КПВ поздравляет лаосскую партию, государство и народ с их большими всесторонними достижениями за прошедшее время и благодарит их за поддержку Вьетнама.

Он также одобряет твердую и всестороннюю поддержку Вьетнамом дела реформ в соседней стране.

Со своей стороны Боунтонг Читмани передал Нгуен Фу Чонгу пожелания и приветствия от генерального секретаря партии и президента Лаоса Тонглуна Сисулита.

Поздравляя Вьетнам с крупными достижениями страны, чиновник пожинает надежды на то, что под руководством КПВ страна добьется еще больших успехов во всех областях.

Он также поблагодарил вьетнамскую партию, государство и народ за их поддержку Лаоса в последнее время.

Обе стороны с удовлетворением отметили развитие сотрудничества между их партиями и государствами во всех сферах и подтвердили, что при любых обстоятельствах Вьетнам и Лаос будут работать вместе для развития отношений на благо своих народов.

Они также будут координировать обмены для эффективной реализации договоренностей, достигнутых высшими руководителями двух Партий и государств, и наращивать опыт национального строительства и обороны.



