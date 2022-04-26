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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принимает посла США во Вьетнаме
Посол Марк Э. Кнаппер поблагодарил генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять его, выразив свое удовольствие и честь вернуться к работе во Вьетнаме в качестве посла США во Вьетнаме.
Посол Марк Э. Кнаппер выразил глубокое впечатление достижениями Вьетнама в области развития, укреплением международного положения и развитием отношений между двумя странами во многих областях в последние годы. Обе страны имеют гораздо больший потенциал для развития в ближайшее время, включая новые области, такие как реагирование на последствия изменения климата и эпидемий.
Посол Марк Э. Кнаппер подтвердил, что США поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам и продвигают отношения двух стран на основе уважения политических институтов друг друга. Посол приложит все усилия, чтобы способствовать развитию американcко-вьетнамских отношений.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил посла Марка Э. Кнаппера с вступлением в новую должность во Вьетнаме. Он поделился, что Вьетнама никогда не имел такой возможности, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня. И по его мнению, это благодаря прежде всего правильной внутренней и внешней политике.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал позитивное развитие отношений двух стран в последнее время в духе «отвержения прошлого, преодоления разногласий, поощрения сходства и взгляда в будущее», подтверждая, что Вьетнам следует внешней политике независимости, уверенности в своих силах, мира, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений, в которых он продолжает содействовать сотрудничеству и дружбе между двумя странами на основе взаимного уважения, ради интересов двух стран, мира, дружбы и сотрудничества в регионе и в мире. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг попросил посла Марка Э. Кнаппера продолжать вносить активный вклад в развитие отношений двух стран, пожелал ему успехов во время работы во Вьетнаме.