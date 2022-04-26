Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принимает посла США во Вьетнаме

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг принимает посла США во Вьетнаме Марка Э. Кнаппера. Фото: Чи Зунг/ВИА

Посол Марк Э. Кнаппер поблагодарил генерального секретаря Нгуен Фу Чонга за то, что он нашел время, чтобы принять его, выразив свое удовольствие и честь вернуться к работе во Вьетнаме в качестве посла США во Вьетнаме.

Посол Марк Э. Кнаппер выразил глубокое впечатление достижениями Вьетнама в области развития, укреплением международного положения и развитием отношений между двумя странами во многих областях в последние годы. Обе страны имеют гораздо больший потенциал для развития в ближайшее время, включая новые области, такие как реагирование на последствия изменения климата и эпидемий.

Посол Марк Э. Кнаппер подтвердил, что США поддерживают сильный, независимый и процветающий Вьетнам и продвигают отношения двух стран на основе уважения политических институтов друг друга. Посол приложит все усилия, чтобы способствовать развитию американcко-вьетнамских отношений.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил посла Марка Э. Кнаппера с вступлением в новую должность во Вьетнаме. Он поделился, что Вьетнама никогда не имел такой возможности, потенциала, положения и международного престижа, как сегодня. И по его мнению, это благодаря прежде всего правильной внутренней и внешней политике.

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг приветствовал позитивное развитие отношений двух стран в последнее время в духе «отвержения прошлого, преодоления разногласий, поощрения сходства и взгляда в будущее», подтверждая, что Вьетнам следует внешней политике независимости, уверенности в своих силах, мира, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений, в которых он продолжает содействовать сотрудничеству и дружбе между двумя странами на основе взаимного уважения, ради интересов двух стран, мира, дружбы и сотрудничества в регионе и в мире. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг попросил посла Марка Э. Кнаппера продолжать вносить активный вклад в развитие отношений двух стран, пожелал ему успехов во время работы во Вьетнаме.



