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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принимает Генерального секретаря ООН

Во второй половине дня 21 октября в здании ЦК КПВ Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша по случаю его официального визита во Вьетнам.
  Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принимает Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Фото: Чи Зунг/ВИА  
На приеме Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг высоко оценил визит Антониу Гутерриша, особенно по случаю 45-летия официального членства Вьетнама в ООН, что имеет большое значение для Вьетнама. Нгуен Фу Чонг высоко оценил важную роль ООН как крупнейшей глобальной организации в международной жизни, работающей во многих областях, таких как охрана мира, безопасность, сотрудничество в целях развития, содействие сотрудничеству в обеспечении прав человека. Вьетнам считает ООН важным международным партнером, а сотрудничество с Организацией является одним из приоритетов его внешней политики.

Нгуен Фу Чонг и Антониу Гутерриш обменялись мнениями об исторических и культурных традициях Вьетнама, обсудили всеобъемлющие достижения Вьетнама за 35 лет осуществления курса на обновление «Доймой», положительные результаты, достигнутые в борьбе с пандемией COVID-19, достаточно высокие темпы экономического восстановления, обеспечение социальной безопасности.

Лидер вьетнамской Партии подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, уверенности в своих силах, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации международных отношений, страна стремится быть активным и ответственным членом международного сообщества.

В связи с этим Нгуен Фу Чонг высоко оценил и поблагодарил за сотрудничество и помощь, которую учреждения ООН оказали Вьетнаму, а также высоко оценил личную любовь Антониу Гутерриша к вьетнамскому народу во время войны сопротивления.

Со своей стороны Генеральный секретарь ООН выразил свое удовольствие посетить Вьетнам, страну, которой он всегда восхищался, высоко оценил приверженность и поддержку Вьетнама принципам многосторонности и Устава ООН. По его словам Вьетнам всегда выражает свою принципиальную позицию по вопросам защиты мира и устойчивого развития, соблюдения Устава ООН, международного права, и Вьетнам также активно сотрудничает с ООН и международными партнерами для решения обостряющих проблем нетрадиционной безопасности.

Антониу Гутерриш также высоко оценил большие усилия Вьетнама по преодолению послевоенных трудностей и достижению больших достижений в области развития, сопровождающего поощрение равноправия и инклюзивного развития. Вьетнам участвует во многих активных и разнообразных мероприятиях, обменивая опыт в области развития, участвуя в миротворческих операциях ООН. Будучи посланником мира, страна всегда стремится к солидарности.

Генеральный секретарь ООН желает, чтобы Вьетнам продолжал играть активную роль не только в борьбе за независимость, за принципы международного права, в восстановлении страны, в развитии, но и в реализации общих целей международного сообщества.

Генеральный секретарь ООН особо подчеркнул и пожелал, чтобы Вьетнам продвигал успехи в инклюзивном развитии и в реагировании на изменение климата. Со своей стороны, ООН будет продолжать активно и тесно сотрудничать с Вьетнамом.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг высоко оценил добрые слова Генерального секретаря ООН и обмены мнениями, направленными на укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Организацией ради лучшего мира, в котором люди могут жить в мире и счастье, и все народы развиваются и процветают.

ВИА

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