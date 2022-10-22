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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принимает Генерального секретаря ООН
Нгуен Фу Чонг и Антониу Гутерриш обменялись мнениями об исторических и культурных традициях Вьетнама, обсудили всеобъемлющие достижения Вьетнама за 35 лет осуществления курса на обновление «Доймой», положительные результаты, достигнутые в борьбе с пандемией COVID-19, достаточно высокие темпы экономического восстановления, обеспечение социальной безопасности.
Лидер вьетнамской Партии подтвердил, что Вьетнам последовательно проводит внешнюю политику независимости, уверенности в своих силах, мира, дружбы, сотрудничества и развития, диверсификации международных отношений, страна стремится быть активным и ответственным членом международного сообщества.
В связи с этим Нгуен Фу Чонг высоко оценил и поблагодарил за сотрудничество и помощь, которую учреждения ООН оказали Вьетнаму, а также высоко оценил личную любовь Антониу Гутерриша к вьетнамскому народу во время войны сопротивления.
Со своей стороны Генеральный секретарь ООН выразил свое удовольствие посетить Вьетнам, страну, которой он всегда восхищался, высоко оценил приверженность и поддержку Вьетнама принципам многосторонности и Устава ООН. По его словам Вьетнам всегда выражает свою принципиальную позицию по вопросам защиты мира и устойчивого развития, соблюдения Устава ООН, международного права, и Вьетнам также активно сотрудничает с ООН и международными партнерами для решения обостряющих проблем нетрадиционной безопасности.
Антониу Гутерриш также высоко оценил большие усилия Вьетнама по преодолению послевоенных трудностей и достижению больших достижений в области развития, сопровождающего поощрение равноправия и инклюзивного развития. Вьетнам участвует во многих активных и разнообразных мероприятиях, обменивая опыт в области развития, участвуя в миротворческих операциях ООН. Будучи посланником мира, страна всегда стремится к солидарности.
Генеральный секретарь ООН желает, чтобы Вьетнам продолжал играть активную роль не только в борьбе за независимость, за принципы международного права, в восстановлении страны, в развитии, но и в реализации общих целей международного сообщества.
Генеральный секретарь ООН особо подчеркнул и пожелал, чтобы Вьетнам продвигал успехи в инклюзивном развитии и в реагировании на изменение климата. Со своей стороны, ООН будет продолжать активно и тесно сотрудничать с Вьетнамом.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг высоко оценил добрые слова Генерального секретаря ООН и обмены мнениями, направленными на укрепление сотрудничества между Вьетнамом и Организацией ради лучшего мира, в котором люди могут жить в мире и счастье, и все народы развиваются и процветают.