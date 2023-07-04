Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг председательствовал на конференции Центральной военной комиссии

Много политик и решений по созданию сильного Военно-партийного комитета с точки зрения политики, идеологии, морали, организации и персонала, дали результаты.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступил с речью по завершении конференции. Фото: Чи Зунг/ВИА

3 июля в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, секретарь Центральной военной комиссии, председательствовал на 6-й конференции, срок 2020-2025 гг., Центральной военной комиссии по оценке результатов руководства при выполнении задач военной службы, национальной обороны и строительства армейскогой парткома за первые 6 месяцев года, выполнение ключевых задач за последние 6 месяцев 2023 года.


Генерал армии Фан Ван Жанг, заместитель секретаря Центральной военной комиссии и министр национальной обороны, председательствовал на конференции.

На конференции было отчитано, что в первые 6 месяцев 2023 года Центральная военная комиссия, Министерство национальной обороны и партийные комитеты и командиры всех уровней руководили и направляли всю армию на сплочение и активное преодоление трудностей, комплексное выполнение задач.

Центральная военная комиссия, Министерство национальной обороны и партийные комитеты и командиры всех уровней активно исследовали, правильно оценивали ситуацию, консультировали и вынесли предложения Партии и государству решения по эффективному разрешению ситуации, не будучи пассивными, надежно защищая территориальный суверенитет Отечества. Вся армия выполняет боевые и трудовые функции.

Международная интеграция и оборонная дипломатия активно и гибко развертываются, Вьетнам активно участвовал в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, гуманитарной помощи и ликвидации последствий землетрясения в Турции, что признано на международном уровне.

Много политик и решений по созданию сильного Военно-партийного комитета с точки зрения политики, идеологии, морали, организации и персонала, дали результаты.

Усилены партийная инспекция, надзор и дисциплина, проводена проверка признаков нарушений на некоторых уровнях органов и комитетов подразделений для обеспечения строгого, серьезного и правильного выполнения регламента, строго и своевременно пресечено нарушение коллективами и отдельными лицами, способствуя воспитанию и сдерживанию, предупреждению нарушений, строгому поддержанию дисциплины Партии и армии.

Развертывая основные задачи в течение последних 6 месяцев 2023 года, Центральная военная комиссия определила ряд ключевых задач: ориентироваться на руководство, направление, прогнозирование и правильную оценку ситуации, чтобы своевременно консультировать Партию и государство в справлении с ситуациями, особенно в воздухе, на море, на границах, на суше, в киберпространстве и в ключевых и стратегических областях, не проявляя пассивности или не допуская неожиданности. Центральная военная комиссия руководит и направляет всю армию на строгое выполнение задачи готовности к бою, эффективно справление с боевыми ситуациями и эффективно реагирование на нетрадиционные вызовы безопасности...

Центральная военная комиссия возглавляет, направляет и продолжает продвигать свою ключевую роль в построении общенародной национальной обороны, эффективно проводит политику сочетания обороны с экономикой, экономики с обороной в соответствии с решениями и заключениями Политбюро по направлениям социально-экономического развития, обеспечивая оборону и безопасность в отношении стратегических районами.

Центральная военная комиссия сосредотачивается на руководстве выполнением основных задач до конца срока полномочий 13-го съезда Партии, резолюций и выводов по военным, оборонным задачам в новой ситуации...

Выступивший на конференции генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что основное внимание будет уделено обобщению и реализации Постановления 8-го пленума ЦК 13-го созыва «О Стратегии обороны Отечества» в новой ситуации.

Генеральный секретарь предложил всей армии строго выполнять задачи готовности к бою, проявлять инициативность, быть хорошо подготовленой во всех аспектах, успешно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности, участвовать в борьбе и преодолении последствий стихийных бедствий, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах, защите на высшем уровне жизни и имущества людей.

Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что необходимо обеспечить адекватное и своевременное материально-техническое обеспечение, а также способствовать развитию оборонной промышленности в направлении современности и двойного назначения для удовлетворения потребностей подразделений, дальнейше повышать эффективность международной интеграции и оборонной дипломатии в соответствии с Заключением Политбюро о международной интеграции и оборонной дипломатии на период до 2030 года и последующие годы.

Генеральный секретарь указал, что необходимо направить на более совершенную массовую мобилизационную работу, на помощь народу в социально-экономическом развитии, предупреждении, борьбе и преодолении последствий стихийных бедствий и эпидемий, необходимо участвовать в строительстве политических баз на местах: «Вы очень хорошо справились с этой работой, ясно утверждая функцию своей рабочей армии, активно общались с людьми, помогая людям в том, в чем они нуждались, и поддерживая людей в том, чего им не хватало. Это работа, которая показывает добродушие и традиции, которые Армии необходимо продвигать и дальше, способствуя построению прочной народной симпатии, повышению бдительности, абсолютно не допуская провокацию, подстрекательство враждебных сил ", - сказал генсек.

Генеральный секретарь предложил возглавить и направить подготовку во всех аспектах к празднованию главных праздников страны в 2024 году: 70-летия исторической победы в Дьенбьенфу; 80-летия Основания Вьетнамской народной армии и 35-летия Всенародного фестиваля национальной обороны.

Генеральный секретарь отметил, что указания и решения Центральной военной комиссии должны быть доведены до всех офицеров и солдат, продолжать осваивать, формировать волю и решимость для всей армии, стремиться успешно выполнить все задачи за последние 6 месяцев года и весь 2023 год с более высокими результатами, чем 2022 год.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме

Корейские ритейлеры ищут возможности во Вьетнаме

Розничные компании Республики Корея (РК) активизируют усилия по выходу на вьетнамский рынок, который обладает огромным потенциалом роста благодаря быстрому экономическому росту и высокой доле населения трудоспособного возраста.
ПОДРОБНЕЕ

Top