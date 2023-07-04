Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг председательствовал на конференции Центральной военной комиссии

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступил с речью по завершении конференции. Фото: Чи Зунг/ВИА 3 июля в Ханое генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг, секретарь Центральной военной комиссии, председательствовал на 6-й конференции, срок 2020-2025 гг., Центральной военной комиссии по оценке результатов руководства при выполнении задач военной службы, национальной обороны и строительства армейскогой парткома за первые 6 месяцев года, выполнение ключевых задач за последние 6 месяцев 2023 года.

Генерал армии Фан Ван Жанг, заместитель секретаря Центральной военной комиссии и министр национальной обороны, председательствовал на конференции.На конференции было отчитано, что в первые 6 месяцев 2023 года Центральная военная комиссия, Министерство национальной обороны и партийные комитеты и командиры всех уровней руководили и направляли всю армию на сплочение и активное преодоление трудностей, комплексное выполнение задач.Центральная военная комиссия, Министерство национальной обороны и партийные комитеты и командиры всех уровней активно исследовали, правильно оценивали ситуацию, консультировали и вынесли предложения Партии и государству решения по эффективному разрешению ситуации, не будучи пассивными, надежно защищая территориальный суверенитет Отечества. Вся армия выполняет боевые и трудовые функции.Международная интеграция и оборонная дипломатия активно и гибко развертываются, Вьетнам активно участвовал в миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций, гуманитарной помощи и ликвидации последствий землетрясения в Турции, что признано на международном уровне.Много политик и решений по созданию сильного Военно-партийного комитета с точки зрения политики, идеологии, морали, организации и персонала, дали результаты.Усилены партийная инспекция, надзор и дисциплина, проводена проверка признаков нарушений на некоторых уровнях органов и комитетов подразделений для обеспечения строгого, серьезного и правильного выполнения регламента, строго и своевременно пресечено нарушение коллективами и отдельными лицами, способствуя воспитанию и сдерживанию, предупреждению нарушений, строгому поддержанию дисциплины Партии и армии.Развертывая основные задачи в течение последних 6 месяцев 2023 года, Центральная военная комиссия определила ряд ключевых задач: ориентироваться на руководство, направление, прогнозирование и правильную оценку ситуации, чтобы своевременно консультировать Партию и государство в справлении с ситуациями, особенно в воздухе, на море, на границах, на суше, в киберпространстве и в ключевых и стратегических областях, не проявляя пассивности или не допуская неожиданности. Центральная военная комиссия руководит и направляет всю армию на строгое выполнение задачи готовности к бою, эффективно справление с боевыми ситуациями и эффективно реагирование на нетрадиционные вызовы безопасности...Центральная военная комиссия возглавляет, направляет и продолжает продвигать свою ключевую роль в построении общенародной национальной обороны, эффективно проводит политику сочетания обороны с экономикой, экономики с обороной в соответствии с решениями и заключениями Политбюро по направлениям социально-экономического развития, обеспечивая оборону и безопасность в отношении стратегических районами.Центральная военная комиссия сосредотачивается на руководстве выполнением основных задач до конца срока полномочий 13-го съезда Партии, резолюций и выводов по военным, оборонным задачам в новой ситуации...Выступивший на конференции генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что основное внимание будет уделено обобщению и реализации Постановления 8-го пленума ЦК 13-го созыва «О Стратегии обороны Отечества» в новой ситуации.Генеральный секретарь предложил всей армии строго выполнять задачи готовности к бою, проявлять инициативность, быть хорошо подготовленой во всех аспектах, успешно реагировать на нетрадиционные вызовы безопасности, участвовать в борьбе и преодолении последствий стихийных бедствий, поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах, защите на высшем уровне жизни и имущества людей.Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что необходимо обеспечить адекватное и своевременное материально-техническое обеспечение, а также способствовать развитию оборонной промышленности в направлении современности и двойного назначения для удовлетворения потребностей подразделений, дальнейше повышать эффективность международной интеграции и оборонной дипломатии в соответствии с Заключением Политбюро о международной интеграции и оборонной дипломатии на период до 2030 года и последующие годы.Генеральный секретарь указал, что необходимо направить на более совершенную массовую мобилизационную работу, на помощь народу в социально-экономическом развитии, предупреждении, борьбе и преодолении последствий стихийных бедствий и эпидемий, необходимо участвовать в строительстве политических баз на местах: «Вы очень хорошо справились с этой работой, ясно утверждая функцию своей рабочей армии, активно общались с людьми, помогая людям в том, в чем они нуждались, и поддерживая людей в том, чего им не хватало. Это работа, которая показывает добродушие и традиции, которые Армии необходимо продвигать и дальше, способствуя построению прочной народной симпатии, повышению бдительности, абсолютно не допуская провокацию, подстрекательство враждебных сил ", - сказал генсек.Генеральный секретарь предложил возглавить и направить подготовку во всех аспектах к празднованию главных праздников страны в 2024 году: 70-летия исторической победы в Дьенбьенфу; 80-летия Основания Вьетнамской народной армии и 35-летия Всенародного фестиваля национальной обороны.Генеральный секретарь отметил, что указания и решения Центральной военной комиссии должны быть доведены до всех офицеров и солдат, продолжать осваивать, формировать волю и решимость для всей армии, стремиться успешно выполнить все задачи за последние 6 месяцев года и весь 2023 год с более высокими результатами, чем 2022 год.