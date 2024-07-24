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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг помог улучшить положение КПВ
Вьетнамский партийный лидер отметил, что партийное строительство и исправление должны включать в себя предотвращение коррупции, негативных явлений и борьбу с ними, которые, по словам лаосского чиновника, являются главными вопросами во многих странах, добавив, что вьетнамский партийный лидер придавал большое значение этой работе, которая проводтлась без каких-либо исключений. Под руководством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга более десяти лет Вьетнам активно развивался, выполняя различные задачи, а доход на душу населения (ВВП) постоянно увеличивался, достигнув 3 000 долларов США в 2021 году и почти 4 000 долларов США в настоящее время, сказал Фомвихан, подчеркнув экспоненциальный рост Вьетнама даже во время пандемии COVID-19. Страна является излюбленным местом назначения для иностранных инвестиций и имеет растущие торговые связи с зарубежными партнерами.
Он также отметил, что Вьетнам повысил уровень отношений со многими странами до уровня стратегического партнерства, особенно с влиятельными государствами, что свидетельствует о растущем положении страны в мире. Он также приписал этот успех "бамбуковой дипломатии" КПВ.
Говоря об отношениях между Вьетнамом и Лаосом, он отметил, что двусторонние отношения были построены на поту и крови лидеров и народов обеих стран, боровшихся за национальную независимость, назвав это основой для развития особых отношений между двумя партиями, государствами и народами.
Далее он отметил, что глава вьетнамской партии высоко ценит укрепление великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя сторонами, что находит отражение в регулярных обменах делегациями на всех уровнях и различных механизмах сотрудничества.
По его словам, на сегодняшний день двусторонние отношения достигли новых высот благодаря глубокому взаимопониманию. Эти отношения были заложены президентом Хо Ши Мином, президентами Кайсоном Фомевихане и Супханувонгом и поддерживаются поколениями лидеров обеих сторон, включая генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
Лаосский чиновник сказал, что покойный лидер был его близким товарищем, который оставил у него неизгладимые впечатления, и выразил свою благодарность за поддержку партией, государством и народом Вьетнама лаосской революции во время прошлой борьбы за спасение нации и нынешнего дела защиты и развития страны при важном вкладе Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.