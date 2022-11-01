Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг награжден орденом Дружбы КНР

Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин вручил Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу орден Дружбы. Фото: Чи Зунг/ВИА

На церемонии Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин вручил Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу орден Дружбы.



Выступая на церемонии, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что орден Дружбы является выражением признания китайской Партией, государством и народом заслуг Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и вьетнамского народа в развитии двухсторонних отношений, а также продвижении китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Награждение также показывает глубокие чувства товарищества и братства между Китаем и Вьетнамом, в том числе надежду двух партий и народов на совместное хорошее будущее.



Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что традиционная дружба между двумя Партиями и двумя странами укрепляется, постоянно усиливается политическое доверие, продолжается предметное сотрудничество. Китай и Вьетнам объединены горами и реками, являются добрыми соседями, хорошими друзьями, хорошими товарищами, хорошими партнерами, вместе борющимися за дело мира и прогресса человечества.



Лидер Китая подтвердил, что в процессе строительства социализма в двух странах КПК присоединится к КПВ, возглавляемой Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, наследуя традиционную дружбу, построенную предыдущими поколениями руководителей, такими как председатель Мао Цзэдун и президент Хо Ши Мин.



Выступая на церемонии, выразив честь быть награжденным почетным орденом КНР, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг искренне поблагодарил китайскую Партию, государство и народ за высшее признание, что он оценил как добрые чувства и к Партии, государству и народу Вьетнама.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин слушают о чайной церемонии. Фото: Чи Зунг/ВИА







