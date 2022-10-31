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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг награжден орденом Дружбы КНР
Выступая на церемонии, Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что орден Дружбы является выражением признания китайской Партией, государством и народом заслуг Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и вьетнамского народа в развитии двухсторонних отношений, а также продвижении китайско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Награждение также показывает глубокие чувства товарищества и братства между Китаем и Вьетнамом, в том числе надежду двух партий и народов на совместное хорошее будущее.
Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что традиционная дружба между двумя Партиями и двумя странами укрепляется, постоянно усиливается политическое доверие, продолжается предметное сотрудничество. Китай и Вьетнам объединены горами и реками, являются добрыми соседями, хорошими друзьями, хорошими товарищами, хорошими партнерами, вместе борющимися за дело мира и прогресса человечества.
Лидер Китая подтвердил, что в процессе строительства социализма в двух странах КПК присоединится к КПВ, возглавляемой Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, наследуя традиционную дружбу, построенную предыдущими поколениями руководителей, такими как председатель Мао Цзэдун и президент Хо Ши Мин.
Выступая на церемонии, выразив честь быть награжденным почетным орденом КНР, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг искренне поблагодарил китайскую Партию, государство и народ за высшее признание, что он оценил как добрые чувства и к Партии, государству и народу Вьетнама.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что награждение почетного ордена является не только личной своей честью, но и выражением уважения Партии и Государства Китая и лично товарища Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина к Коммунистической партии Вьетнама, государству и народу Вьетнама. Коммунистическая партия Вьетнама будет прилагать усилия вместе с Коммунистической партией Китая для дальнейшего развития отношений между двумя Партиями, двумя странами и двумя народами.
* Во второй половине дня 31 октября в Доме народных собраний Генеральный секретарь, Председатель КНР Си Цзиньпин почтительно пригласил Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга на чаепитие в узком кругу. Это особый жест, демонстрирующий уважение китайского лидера, а также его желания укрепить дружеские отношения и доверие с высшим руководителем Вьетнама.