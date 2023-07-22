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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и прорыв в мышлениях об оборонной стратегии
* Основная и ключевая направленность в курсах обороны Отечества
Книга состоит из трех частей: Первая: Создание революционной, регулярной, элитной и современной Народной армии Вьетнама в новую эпоху, которая включает 21 статью, выступления и интервью с Генеральным секретарем о военных направлениях, стратегиях обороны и направлениях построения армии для удовлетворения требований задач в новом контексте.
Вторая часть: Построение армейских компактных, сильных, современных, сил, отвечающих требованиям во всех ситуациях, эта часть включает 18 статей, речей и выступлений Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга перед силами ВНА, военными академиям.
Третья часть представляет собой статью: Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, секретарь Центральной военной комиссии - человек с диалектическим мышлением и стратегическим видением в построении военных линий, стратегий обороны и защиты социалистического Вьетнамского Отечества, написанную генерал-полковником Нгуен Чи Виня, бывшего члена ЦК партии, бывшего постоянного члена Центральной военной комиссии, бывшего заместителя министра национальной обороны.
Доцент, доктор Фам Ван Линь, заместитель председателя теоретического Совета ЦК КПВ, сказал, что, обладая богатым и ярким практическим опытом, секретарь Центральной военной комиссии проявил в книге творческое мышление, основательность, решительность и ответственность в отношении военной стратегии, умело сочетая традиции национального строительства и защиты страны вьетнамского народа.
Генерал-полковник Чан Вьет Кхоа, член ЦК партии, член Центральной военной комиссии, директор Национальной академии обороны, оценил, что две статьи: «Национальная академия обороны должна занять ведущее место в повышении качества образования и подготовки армейских кадров Партии и государства» и «Академия является ведущим инкубатором военных кадров и исследовательским военным центром страны», что опубликованной в книге, носят и ориентирующий характер, и мотивирующий характер для сотрудников и солдат Академии.
* Защита независимости и самостоятельности страны, связанная с миротворческой деятельностью
Доцент, доктор Хоанг Фук Лам, заместитель директора Национальной политической академии имени Хо Ши Мина, подтвердил диалектическое и стратегическое видение Генерального секретаря. Содержание книги составлено из насыщенных и ярких практических уроков, показывающих глубину, решительность, всесторонность и убедительность Генерального секретаря.
Генерал-майор Ву Кыонг Кует, директор Института стратегии национальной обороны, отметил, что основным моментом, прорывом в размышлениях генерального секретаря Нгуен Фу Чонга о военной линии и оборонной стратегии является мысль о том, что защита независимости и самообеспечения страны должна быть связана с защитой мира.
По словам члена ЦК партии, члена Центральной военной комиссии, заместителя председателя Главного политического управления Вьетнамской народной армии генерал-лейтенанта Чинь Ван Куета, книга Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, секретаря Центрального военного совета, систематизировала руководящие мысли по военным направлениям и стратегии защиты вьетнамского Отечества в период ускорения строительства и обороны Родины.
«Книга представляет собой ценный материал как в теоретической, так и в практической точке зрения, который можно рассматривать как «пособие» по освоению военных и оборонных задач, твердой защиты социалистического Вьетнама в новую эпоху», — сказал Чинь Ван Кует.
Книга Генерального секретаря, секретаря Центральной военной комиссии имеет значение не только для партийных комитетов всех уровней в Военной партийной организации, командиров всех уровней и офицеров и солдат в армии, но также имеет значение для всех уровней партийных комитетов, партийных организаций, секторов, уровней власти, местностей, членов Партии и людей, помогая досконально понимать линию обороны страны и народную войну, задачу по защите Родине в новой обстановке, повысить роль и ответственность политической системы в участии в построении и укреплении мощной общенародной национальной обороны.