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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и его след во «вьетнамской Бамбуковой дипломатии»
Дипломатический отпечаток, пропитанный вьетнамской самобытностью
Доцент, доктор Зыонг Ван Куанг, бывший директор Дипломатической академии Вьетнама поделился тем, что при жизни Генеральный секретарь, всегда подчеркивал необходимость построения современной всесторонней дипломатии, отражающей «вьетнамскую бамбуковую идентичность».
Объясняя «вьетнамскую бамбуковую идентичность», доцент, доктор Зыонг Ван Куанг отметил, что бамбуковые деревья всегда состоят из трех частей: корня, ствола и верхушки. Корень бамбука очень крепкий и прочно укоренен. Такой образ корня бамбука отражает тысячелетнюю традиционную идеологию и культуру Вьетнама, что подразумевающую дружелюбие. Эта идеология выражалась во внешнеполитической деятельности Вьетнама на протяжении разных периодов, включая дипломатию эпохи Хо Ши Мина в 1945-1946 годах, Женевскую конференцию, Парижскую конференцию и продолжается по сей день.
Ствол бамбука олицетворяет национальные интересы страны и взгляд на мир, поэтому он должен быть прочно прикреплен к корню. Доцент, доктор Зыонг Ван Куанг подчеркнул, что ствол должен быть достаточно прочным, чтобы удерживать бамбук «на ногах», но в то же время помогать бамбуковой верхушке оставаться гибкой. Гибкость – это дипломатическое искусство, заключающееся в «твердости в целях и гибкости в стратегии и тактике». «Это дипломатия, в которой определяется, что мы защищаем и на какие уступки идем в ходе международных переговоров. Сегодня международные переговоры затрагивают не только политические и военные вопросы, но и экономические, культурные и социальные аспекты. Исходя из этого, мы должны понимать этот дух, чтобы продвигать все дипломатические традиции и идентичность Вьетнама», – сказал доцент, доктор Зыонг Ван Куанг.
Оглядываясь на внешнеполитические достижения Вьетнама в рамках внешней политики партии под руководством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, Зыонг Ван Куанг отметил, что вьетнамская дипломатия достигла значительных результатов. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг совершил исторический визит в Соединенные Штаты в июле 2015 года, где состоялась беспрецедентная встреча с президентом США Бараком Обамой в Овальном кабинете Белого дома, открывшая новую главу в отношениях между двумя странами.
В конце октября - начале ноября 2022 года Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг совершил официальный визит в Китай, став первым иностранным лидером, которого Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Генеральный секретарь Си Цзиньпин приветствовали сразу после XX съезда Коммунистической партии Китая.
В сентябре 2023 года Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг председательствовал на встрече с президентом США Джо Байденом и провел переговоры с главой Белого дома в центральной штаб-квартире партии, что стало беспрецедентным событием. Также в 2023 году Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и его супруга пригласили председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу посетить Вьетнам на государственном уровне. В июне 2024 года Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг пригласил президента России Владимира Путина посетить Вьетнам с визитом на государственном уровне.
По словам доцента, доктора Зыонг Ван Куанга, в контексте нынешней сложной международной ситуации державы очень жестко конкурируют, проводя совершенно разные взгляды и политику. Он сказал, что при таких напряженной международной обстановке, Способность Вьетнама поддерживать хорошие отношения и приглашать к себе лидеров всех трех основных стран отражает суть "вьетнамской бамбуковой дипломатии".
Посол Нгуен Тхань Шон, бывший заместитель министра иностранных дел и посол Вьетнама в Российской Федерации, отметил, что в последнее время, особенно после 13-го съезда партии, Вьетнам продолжает углубленную интеграцию с миром. Он подчеркнул, что одним из самых успешных аспектов является то, что Вьетнам интегрируется в мировое сообщество, не теряя при этом своей политической окраски. Под руководством Коммунистической партии Вьетнама сохраняется политическая, экономическая, культурная и социальная стабильность.
Человек, поднявший вьетнамскую дипломатию на новый уровень
Посол Нгуен Тхань Шон также подчеркнул, что руководство партии, проводя линию внешней политики «бамбуковая дипломатия», стремится к дружбе со всеми странами, которые ценят мир, и доказывает, что внешняя политика Вьетнама очень успешна.
Достичь таких больших успехов, по словам посла Нгуен Тхань Шона, удалось благодаря правильному и мудрому руководству партии во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и единству народа.
Кроме того, он добавил, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг с нетерпением ждал развития внешней и дипломатической деятельности Вьетнама, при этом дипломатический сектор должен перейти к современным стандартам, постепенно модернизируя и стандартизируя дипломатический персонал на мировом уровне.
Делясь воспоминаниями о своих контактах с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом, посол Нгуен Тхань Шон отметил, что для него была честь принимать Генерального секретаря с официальным визитом в Российской Федерации. Президент Путин в то время высоко оценил руководящую роль Генерального секретаря. Российская Федерация также оценила Вьетнам как очень эффективного партнера в плане интеграции с миром, пользующегося уважением международных друзей.
Посол Ле Ван Банг, первый посол Вьетнама в Соединенных Штатах и бывший заместитель министра иностранных дел, поделился тем, что ему было приятно встретиться и услышать, как Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг несколько раз приезжал и выступал в Министерстве иностранных дел. Слова и статьи Генерального секретаря по дипломатии, особенно о продвижении школы «бамбуковой дипломатии Вьетнама», – это справочник, который дипломаты запомнят навсегда.
По словам посла Ле Ван Банга, позиция Генерального секретаря в отношении «бамбуковой дипломатии Вьетнама» является визуализацией национальной дипломатии. Концепция «бамбуковой дипломатии» является очень жесткой, но в то же время очень гибкой. Действительно, позиция Нгуен Фу Чонга я по этому вопросу, несомненно, вывела вьетнамскую дипломатию на международный уровень, и многие страны выразили желание, чтобы Вьетнам поделился своим дипломатическим опытом.
Говоря об официальном визите Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга в США в июле 2015 года, посол Ле Ван Банг подчеркнул, что этот визит стал исторической вехой как для двух стран, так и для международного сообщества, поскольку это был визит Генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, на который была приглашена администрация США. Этот визит стал знаковым моментом во вьетнамской дипломатии. Позднее Генеральный секретарь продолжал следить за развитием вьетнамско-американских отношений и вносить в них значительный вклад. В 2023 году Нгуен Фу Чонг встретился с президентом Джо Байденом, что привело к повышению уровня отношений Вьетнама и США до всеобъемлющего стратегического партнерства, приносящего пользу народам обеих стран.
Говоря о взглядах и внешней деятельности Генерального секретаря, посол Ле Ван Банг отметил, что в дипломатическом секторе Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг – это человек, которого дипломаты всегда уважают и на чьем опыте учатся.