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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг имел встречу с премьер-министром Китая
По сообщению спецкора ВИА, продолжающий свой официальный визит в Китай, утром 1 ноября в гостевом доме «Дяоюйтай» Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг имел встречу с премьер-министром КНР Ли Кэцяном.
Ли Кэцян выразил большое удовольствие вновь встретиться с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и тепло поприветствовал Генерального секретаря в ходе его официального визита в Китай.
Ли Кэцян выразил уверенность, что этот визит в Китай Нгуен Фу Чонга, безусловно, будет способствовать здоровому и стабильному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в новый период.
Премьер-министр Китая поздравил Партию, государство и народ Вьетнама с большими достижениями в деле Доймой и социалистического строительства, подтвердив, что Китай придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, отметив, что у двух стран есть много общего.
Он выразил уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамская Партия, государство и народ обязательно успешно воплотят в жизнь резолюцию XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также поставленные цели до 2030 и до 2045 года.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил с успехом 20-го съезда Коммунистической партии Китая и большими достижениями Китая за последние годы, пожелал китайской Партии, государству и народу успешного выполнения резолюции, принятой 20-м всекитайским съездом, и успешной реализации цели борьбы за «вторую столетку» по превращению Китая в модернизованную социалистическую страну, богатую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую.
Он добавил, что Вьетнам и Китай являются двумя близкими соседями с давними традициями дружбы, во многом схожими с точки зрения политического строя и путей развития.
Две Партии, две страны и народы двух стран оказывали друг другу ценную поддержку и помощь в процессе борьбы за национальную независимость в прошлом, а также в деле строительства социализма сегодня.
Вьетнам придает большое значение и всегда уделяет первостепенное внимание развитию отношений с Китаем, последовательно, упорно придерживаясь политики «единого Китая».
На встрече обе стороны выразили удовлетворение положительной и здоровой тенденцией развития отношений между двумя Партиями и двумя странами в последние годы.
Обе стороны согласились, что на новом этапе развития двух Партий, двух стран и в текущих международных условиях необходимо укреплять сотрудничество во всех областях, поддерживать регулярные обмены и контакты на высоком уровне, укреплять политическое доверие, восстановить развитие, развивать сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, создать материальную базу и движущую силу для укрепления отношений двух стран, координировать работу по доведению двустороннего товарооборота до стабильного и устойчивого роста, укреплять сотрудничество в обеспечении стабильности цепочки поставок, координировать и эффективно использовать соглашения о свободной торговле, усиливать связь стратегий развития, чтобы способствовать экономическому восстановлению и развитию после пандемии COVID-19.
Стороны договорились укреплять координацию на многосторонних и региональных форумах, прилагать совместные усилия для поддержания мира и стабильности в регионе.