Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг имел встречу с премьер-министром Китая

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг имел встречу с премьер-министром КНР Ли Кэцяном. Фото: ВИА

По сообщению спецкора ВИА, продолжающий свой официальный визит в Китай, утром 1 ноября в гостевом доме «Дяоюйтай» Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг имел встречу с премьер-министром КНР Ли Кэцяном.



Ли Кэцян выразил большое удовольствие вновь встретиться с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом и тепло поприветствовал Генерального секретаря в ходе его официального визита в Китай.



Ли Кэцян выразил уверенность, что этот визит в Китай Нгуен Фу Чонга, безусловно, будет способствовать здоровому и стабильному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства и устойчивого сотрудничества между Вьетнамом и Китаем в новый период.



Премьер-министр Китая поздравил Партию, государство и народ Вьетнама с большими достижениями в деле Доймой и социалистического строительства, подтвердив, что Китай придает большое значение развитию отношений с Вьетнамом, отметив, что у двух стран есть много общего.



Он выразил уверенность в том, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом вьетнамская Партия, государство и народ обязательно успешно воплотят в жизнь резолюцию XIII съезда Коммунистической партии Вьетнама, а также поставленные цели до 2030 и до 2045 года.



Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг поздравил с успехом 20-го съезда Коммунистической партии Китая и большими достижениями Китая за последние годы, пожелал китайской Партии, государству и народу успешного выполнения резолюции, принятой 20-м всекитайским съездом, и успешной реализации цели борьбы за «вторую столетку» по превращению Китая в модернизованную социалистическую страну, богатую, демократическую, цивилизованную, гармоничную и красивую.

Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг имел встречу с премьер-министром КНР Ли Кэцяном. Фото: ВИА







