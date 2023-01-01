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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг: Движущая сила быстрого и устойчивого развития
В этом контексте, благодаря консенсусу и решимости всей политической системы, Вьетнам выполнил и перевыполнил 14 из 15 запланированных показателей. Рост ВВП составил около 8%, что выше установленного в 6-6,5%. Основные отрасли экономики восстановились и сделали уверенные шаги в развитии. Доходы государственного бюджета выросли на 20% по сравнению с 2021 годом, общая сумма капиталовложений увеличилась на 12,5% по сравнению с предыдущим годом, при этом освоенные прямые иностранные инвестиции достигли 22 млрд. долл. США, что на 16% больше. Импортно-экспортный оборот достиг рекордных 740 млрд. долл. США, увеличившись на 10% по сравнению с 2021 годом (Вьетнам продолжает оставаться в группе 25 ведущих экономик по объему торговли). С большим успехом прошли многие масштабные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, особенно 31-е Игры ЮВА (SEA Games 31).
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что такой успех был достигнут благодаря единству, общим усилиям в преодолении трудностей, вызовов, в стремлении комплексного выполнения поставленных целей и задач. Это мощная движущая сила, которая помогла стране перейти в 2023 год с новой уверенностью, новой энергией, новой решимостью в дальнейшем быстром и устойчивом развитии.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил, что благодаря успешному проведению работы по построению и исправлению Партии, политической системы, усилению борьбы против коррупции и негативными явлениями Вьетнам поддерживает социально-политическую стабильность, восстанавливает экономику, расширяет международные отношения, укрепляет доверие народа и международных друзей.
В духе инициативы, позитива и высокой ответственности Вьетнам взял на себя многие международные обязательства: стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН, членом Совета ООН по правам человека...; отправил сотни офицеров и солдат в состав миротворческих сил ООН. Вьетнам участвовал в урегулировании многих важных международных вопросов, где его голос, инициативы, рациональные и сострадательные способы урегулирования проблем в духе равенства, согласия и гуманности, уважения международного права получили одобрение и поддержку от международного сообщества.
Недавний официальный визит в Китай высокопоставленной делегации Партии не только имеет особо важное значение для Вьетнама и Китая, но и вызвал большой интерес у международной общественности. Визиты руководителей Партии и государства в страны, участие во многих региональных и международных форумах (АСЕАН, АИПА, АСЕМ, АТЭС, МПС...), а также посещения Вьетнама высшими иностранными руководителями, отражают яркую картину во внешней дипломатии, являются шагом в решительном осуществлении внешней политики Партии как на двусторонней, так и на многосторонней основе, создавая благоприятную международную обстановку для содействия индустриализации, модернизации и социально-экономическому развитию. Эти результаты способствуют общим достижениям страны, повышая роль, положение и престиж Вьетнама на международной арене.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сказал, что предстоящая ситуация по-прежнему сопряжена со многими потенциальными трудностями и проблемами, в связи с чем не нельзя быть субъективными, необходимо продолжать эффективно контролировать пандемию COVID-19 и возникающие эпидемии, и в то же время ориентироваться на восстановление и социально-экономическое развитие. Он особо отметил поддержание макроэкономической стабильности, контроль над инфляцией и обеспечение хорошего баланса в экономике, борьбу с коррупцией и негативными явлениями, укрепление национальной обороны и безопасности, решительную защиту независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности, поддержание политической безопасности, общественного порядка и безопасности, активную международную интеграцию, повышение эффективности внешней деятельности.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подчеркнул, что при единодушии и решимости всей Партии, всего народа и армии резолюция XIII всевьетнамского съезда Партии обязательно будет успешно выполнена, страна станет более развитой, сильной и процветающей, будет «стоять плечом к плечу с великими державами в мире», как того желал при жизни президент Хо Ши Мин.
По случаю лунного Нового года 2023 года, а также 93-й годовщины основания славной Коммунистической партии Вьетнама (3 февраля 1930 г. - 3 февраля 2023 г.) от имени руководства Партии и Государства генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сердечно поздравил соотечественников, солдат, зарубежных вьетнамцев и международных друзей с наступающим Новым годом, пожелав им крепкого здоровья, много радости и счастья в новом 2023 году.