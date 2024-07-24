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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - выдающийся лидер, оставивший след во вьетнамской дипломатии
Вклад Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в развитие идеологии и теории отражен в руководстве партии, изложенном в ее резолюциях, заключениях и директивах в различных областях. Этот вклад также отражен в его книгах и статьях, которые получили широкую поддержку членов партии, народа и вьетнамцев, проживающих за рубежом, а также были высоко оценены научно-теоретическим сообществом и лидерами других стран.
Эти работы имеют глубокое теоретическое и практическое значение для социализма и пути к социализму во Вьетнаме; построения чистой и сильной партии и социалистического правового государства; военной политики и стратегии обороны; формирования и развития всесторонней и современной внешней политики и дипломатии Вьетнама, пропитанной самобытностью «вьетнамского бамбука»; формирования передовой культуры, богатой национальной идентичностью; укрепления великого блока национального единства, говорится в статье.
Дипломатия - одна из областей, в которых товарищ Нгуен Фу Чонг оставил заметный след. Под его руководством и управлением в качестве Генерального секретаря Центральный комитет партии, Политбюро и Секретариат ЦК партии издали множество резолюции, заключений и директив по построению и совершенствованию внешней политики партии и государства в новый период.
Можно сказать, что дипломатия Вьетнама, пропитанная самобытностью «вьетнамского бамбука», о которой Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг часто упоминал в своих статьях и выступлениях по внешней политике, является наиболее полным и всесторонним отражением основного и последовательного содержания философии, самобытности, взглядов, идеологий, руководящих принципов, основных задач и методов реализации внешней политики и дипломатии Вьетнама, основанных на культурной самобытности и национальном характере вьетнамского народа, сформировавшихся после тысячелетнего строительства и защиты страны.
Впервые в истории внешних отношений Вьетнама в 13-й срок полномочий партии была проведена всенациональная конференция по внешним отношениям. Лидер партии также стал автором книги о строительстве и развитии вьетнамской дипломатии, глубоко пропитанной чертами «вьетнамского бамбука», отражающей его интеллектуальный вклад в развитие мышления и теории, а также совершенствование внешней политики партии.
Под руководством и управлением Центрального комитета партии, Политбюро и Секретариата ЦК партии во главе с Генеральным секретарем Нгуен Фу Чонгом внешняя политика партии и государства достигла многих важных достижений, имеющих историческое значение, став впечатляющим ярким пятном среди общих результатов и достижений страны.
Одним из дипломатических «наследий» товарища Нгуен Фу Чонга является то, что внешняя политика страны не только сохраняет стабильность для поддержки национального развития в условиях значительных и сложных глобальных изменений, но и поднимается на новый уровень, улучшая качество, новое стратегическое содержание с более высокой политической надежностью, более практичным и эффективным сотрудничеством в отношениях с соседними странами, державами, ключевыми партнерами и традиционными друзьями, а также новой репутацией и позицией Вьетнама как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, написал министр.
Согласно статье, Генеральный секретарь всегда оставлял у международных партнеров и друзей хорошее впечатление о Вьетнаме - стране с динамичным развитием, богатой культурой и дружелюбием, которая отстаивает справедливость и праведность, уважает международное право, ведет себя разумно и сострадательно. Вьетнам рассматривается как верный друг, надежный партнер, активный и ответственный член международного сообщества.
Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга считают искренним, близким и простым лидером с большим авторитетом, дальновидным видением, острым мышлением и образцовым поведением.
Помимо всенациональной внешнеполической конференции в декабре 2021 года, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг принял участие и выступил с руководящими речами на шести дипломатических конференциях, в том числе пять раз в качестве Генерального секретаря партии. Особое внимание он уделил направлению развития кадров дипломатического сектора, обладающих всесторонней квалификацией, меткостью, нравственностью и профессиональной компетентностью.
Сотрудники дипломатического ведомства всегда будут помнить и тщательно усваивать совет Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга о том, что «хороший дипломат и опытный деятель в области иностранных дел должен быть прежде всего хорошим политиком, всегда руководствоваться в своих действиях интересами страны, народа и режима» и «всегда помнить, что за ними стоят партия, страна и народ», говорится в статье.
Глава партии постоянно изучал и следовал идеологиям, морали и образу жизни президента Хо Ши Мина, поддерживал стойкий, но дружелюбный дух, дорожил отношениями и праведностью, укреплял консенсус и солидарность в партии, народе и международном сообществе, пишет Буй Тхань Шон.