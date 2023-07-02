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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг встретился с избирателями Ханоя после 5-й сессии 15-го Национального собрания
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг с избирателями в районе Хайбачынг. Фото: Чи Зунг/ВИАНа встрече представитель делегации огласил итоги 5-й сессии Национального собрания 15-го созыва.
Выступая на встрече хайноские избиратели отметили, что сеансы вопросов и ответов становятся все качественнее. Вопросы, поднятые депутатами на сессии НС, были откровенными и конкретными, акцентируя внимание на интересующем людей содержании. Министры, которые отвечали на вопросы, были откровенны, лаконичны, разъясняли вопросы, поднятые депутатами НС, предлагали практические, эффективные и вполне осуществимые решения.
Избиратели и население согласились и высоко оценили организацию сбора мнений населения по проекту Закона о земле (с изменениями).
Выслушав вопросы, поднятые избирателями, секретарь горкома партии Динь Тиен Зунг, глава депутатской делегации Национального собрания Ханоя с уважением выслушал мнения, которые затрагивали множество практических вопросов, демонстрируя ответственность избирателей, способствуя повышению качества деятельности Национального собрания. Комментарии полностью записаны, чтобы обобщить отчеты Национальному собранию и предложить компетентным органам ответить избирателям.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг как член депутатской делегации Ханоя высоко оценил мнения избирателей, которые высказались кратко, правильно, в соответствии с реальностью.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поделился, что Ханой — столица, а столица только одна. Ханой - столица - сердце страны, политический и административный центр страны, крупный центр культуры, науки, образования, экономики и международных отношений. Ханойцы должны продвигать свои культурные и героические традиции, элегантность и благородные ценности. Генеральный секретарь пожелал партийному комитету, властям и жителям Ханоя продвигаться в этом духе, внося большой вклад в работу ЦК, прежде всего в развитие столицы.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг отметил, что депутатская делегация Национального собрания Ханоя должна быть достойна «Делегации столицы», должна обладать культурой и квалификацией, вносить множество практических идей и активно выполнять функции и обязанности народных депутатов, защищая правду, опротестовать неправду, при необходимости бороться бескомпромиссно.