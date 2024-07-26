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Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг: Великий культуролог, посвятивший всю жизнь развитию культуры
По словам министра культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунга, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг всегда уделял особое внимание и большие усилия построению и развитию национальной культуры. У Генерального секретаря есть много статей, выступлений, отличающихся высокой обобщенностью теории и практики, которые подтверждают положение и великую роль культуры в деле строительства и защиты Отечества.
В большинстве своих выступлений на важных конференциях партии, государства Генеральный секретарь уделял время обмену мнениями и объяснению культуры и устремлений к возрождению, развитию национальной культуры в контексте многих противоречий между традицииями и современностью, между старым и новым, между интеграцией и продвижением и сохранением ключевых, прекрасных, гуманитарных ценностей нации.
Министр Нгуен Ван Хунг подчеркнул, что Генеральный секретарь является великим деятелем культуры, ярким примером революционной этики. Генеральный секретарь глубоко освоил задачу и миссию партии, которые определил дядя Хо: «Культура освещает путь нации». Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг - лидер, который оставил особый след в истории Вьетнама в первые годы XXI века во многих областях, включая сферу культуры.
Обладая высоким уровнем интеллекта и душой, любящей литературу и искусство, он создал уникальный стиль, пропитанный интеллектуальным классом столицы Тханлонг, тесно связанный с культурным стилем Чангана, Тханглонга, Донгдо и тысячелетней цивилизации Ханоя. Генеральный секретарь однажды сказал: «Человеческое счастье не только в том, чтобы иметь много денег, богатство, хорошо питаться и красиво одеваться, но и в богатстве души, жить среди любви и добра, праведности и справедливости».
Министр культуры, спорта и туризма подтвердил высказывание, которое Генеральный секретарь неоднократно подчеркивал на всенациональной культурной конференции в 2021 году: «Культура – это душа нации, выражающая ее идентичность. Пока существует культура - нация живет...». Культура также является важным ориентиром для развития национальной культуры. Это мнение является дополнительной мотивацией для деятелей культуры, которые стремятся продвигаться вперед, с решимостью и устремлением к возрождению, успешно создавая передовую вьетнамскую культуру, пропитанную национальной идентичностью.
На всенациональной культурной конференции в 2021 году, чтобы досконально освоить резолюцию XIII съезда партии, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поручил срочно построить национальную систему ценностей, систему культурных ценностей, систему семейных ценностей и вьетнамские человеческие качества в новый период. Построение таких систем ценностей - это способ прочно укрепить идеологический фронт, возродить культуру и внести важный вклад в создание мягкой силы и эндогенной силы для устойчивого развития страны.
В частности, в последние дни своей жизни Генеральный секретарь согласился издать книгу «Создание и развитие передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной идентичностью». Статьи, выступления и диалоги Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга о построении и развитии вьетнамской культуры в книге являются «манифестом», «путеводителем», ориентирующими на путь движения и развития передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной самобытностью.
Министр Нгуен Ван Хунг подтвердил: Генеральный секретарь оставил особые чувства сектору культуры, спорта и туризма, а также каждому должностному лицу, государственному служащему и рабочему. Великий и исключительный вклад Генерального секретаря в дело строительства и защиты Отечества в целом и культуры в частности однозначно выдержит испытание временем.
Солдат на культурном фронте
Чан Тхи Тху Донг, вице-председатель Союза литературно-художественных объединений Вьетнама, председатель Ассоциации фотохудожников Вьетнама, подтвердила: идеологии президента Хо Ши Мина о культурном развитии стали «манифестом», «путеводителем» для разработки культурных стратегий Вьетнама руководителями партии и государства в более поздние периоды, включая одного отличника дяди Хо – генерального секретаря Нгуен Фу Чонга.
В 1998 году партия приняла отдельную резолюцию по культуре – резолюцию 5-го пленума 8-го созыва «создание и развитие передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной самобытностью». В этой резолюции впервые определяется роль культуры в развитии страны: культура является духовной основой общества, одновременно целью и движущей силой социально-экономического развития.
После 15-летней реализации резолюции 5-го пленума 8-го созыва, исходя из практических требований национального развития, в 2014 году под руководством Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга ЦК КПВ продолжал принимать новую резолюцию (резолюцию 9-го пленума 11-го созыва) по созданию и развитию культуры вьетнамского народа для удовлетворения требований устойчивого развития страны.
На всенациональной культурной конференции в 2021 году Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг подтвердил: «Экономическое развитие должно быть направлено на ценности истины, добра и красоты с конечной целью - служить жизни вьетнамского народа; культуру необходимо использовать как важную эндогенную движущую силу экономического развития, она должна быть равноправной и соответствовать политике и экономике; культура и экономика оказывают диалектическое влияние друг на друга, при котором экономика не может развиваться без культурной основы, а культура не только отражает экономический эффект, но и является фактором, влияющим на экономическое развитие».
Всего год назад, выступая с речью на 75-й годовщине создания Союза литературных и художественных объединений Вьетнама, товарищ Нгуен Фу Чонг откровенно чодчеркнул: «Литературные и художественные достижения, которых мы достигли за последние годы, не соответствуют делу обновления страны. Качество не соответствует количеству, а количество работ, которые привлекли широкое общественное внимание и потрясли сердца людей - не так много, также как первоклассных работ и великих художников». Чтобы преодолеть эти ограничения, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг предложил художникам обмениваться мнениями и вести откровенные дискуссии в духе конструктивной и высокой ответственности.
По словам Чан Тхи Тху Донга, статьи и выступления Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга демонстрируют глубокое, всестороннее мышление, глубокое понимание главы партии Вьетнама роли, особого положения культуры, давних исторических традиций вьетнамского народа в деле строительства и защиты страны, во всех областях литературного и художественного творчества. «Помимо уровня и глубины культурного мышления, Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг также является культурным деятелем, а также солдатом культурного фронта партии», - подчеркнула Чан Тхи Тху Донг.