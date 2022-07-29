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Генеральный секретарь направил поздравительное письмо Всемирному форуму марксистских партий
На Форуме Председатель ЦК по внешним связям Ле Хоай Чунг зачитал поздравительные письма Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, направленного на мероприятия.
В письме генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг от имени ЦК Коммунистической партии Вьетнама высоко оценил организацию Коммунистической партией Китая Форума на тему «Построение марксизма в XXI веке в соответствии с реалиями каждой страны"
«Мы думаем, что это возможность для нас вспомнить и быть благодарными Карлу Марксу, Фридриху Энгельсу, Владимиру Ильичу Ленину - великим мыслителям, выдающимся революционерам международного коммунистического и рабочего движения; в то же время подтверждая большой вклад и непреходящие ценности марксизма-ленинизма, делясь опытом применения и развития марксизма-ленинизма в практической ситуации каждой партии и страны».
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг поздравил Коммунистическую партию и китайский народ с большими достижениями в деле строительства социализма, включая творческое применение марксизма-ленинизма и формирование социалистической теоретической системы социализма с китайской спецификой.
Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг заявил, что во Вьетнаме идея Хо Ши Мина зародилась в результате творческого применения и развития марксизма-ленинизма, уроков, извлеченных из коммунистического и рабочего движений, наследования и развития прекрасных традиционных ценностей нации, вбирающих в себя культурную квинтэссенцию человечества.
На протяжении последних 90 лет марксизм-ленинизм и идеи Хо Ши Мина всегда были идеологической основой и руководством для действий Коммунистической партии Вьетнама, которая тщательно разбираясь в важных вопросах вела народ к великой и исторической победе в деле национального освобождения и возрождения, построения процветающей страны на благо народа.
В рамках Форума выступил заместитель председателя Центрального теоретического совета, представитель Коммунистической партии Вьетнама г-н Нгуен Ван Тхань, подчеркнув историческое и эпохальное значение марксизма-ленинизма, процесс его применения и творческого развития в условиях реальности вьетнамской революции, а также некоторые теоретические и практические вопросы о социализме и пути к социализму во Вьетнаме.
Генеральный секретарь и Председатель КНР Си Цзиньпин также направил Форуму поздравительное письмо, в котором подтверждалось, что марксизм открыт и постоянно развивается только за счет локализации и в ритме эпохи.