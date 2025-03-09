Генеральный секретарь Као Ким Хорн: Вьетнам - важнейший элемент самодостаточной АСЕАН

Генеральный секретарь АСЕАН доктор Као Ким Хорн. Фото: ВИA Интервью состоялось в Пномпене (Камбоджа) в преддверии государственного визита генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ) То Лама в Индонезию и официальных визитов в Секретариат АСЕАН и Сингапур 9-13 марта.

Подчеркнув важность первого официального визита То Лама в Секретариат АСЕАН, доктор Као Ким Хорн назвал его исторической вехой, совпадающей с 30-й годовщиной членства Вьетнама в АСЕАН (1995-2025 гг.), и подчеркнул, что этот визит укрепит центральную роль Вьетнама в блоке.



В ходе визита То Лам планирует выступить с программной речью перед сотрудниками секретариата АСЕАН, послами, постоянными представителями стран-членов АСЕАН, а также представителями партнеров АСЕАН по диалогу и развитию.

По словам лидера АСЕАН, этот визит имеет беспрецедентное значение, поскольку Вьетнам всегда играл очень активную и позитивную роль в блоке и сделал АСЕАН одним из главных приоритетов своей внешней политики.



По его словам, визит приходится на решающий момент, когда АСЕАН приближается к заключительному этапу реализации «Видения сообщества АСЕАН до 2025 года» и готовится к запуску «Видения сообщества АСЕАН до 2045 года» в мае, выразив уверенность, что визит То Лама будет способствовать дальнейшему укреплению имиджа, авторитета и видения АСЕАН как на региональном, так и на глобальном уровне.



Размышляя о 30-летнем пути Вьетнама в рамках АСЕАН, доктор Као Ким Хорн высоко оценил усилия страны по продвижению мира, стабильности, безопасности и процветания в регионе, а также по укреплению внешних связей АСЕАН.



Он назвал Вьетнам важным членом АСЕАН, чей рост, развитие и преобразования существенно влияют на политику, дипломатию, экономику, культуру, социальную сферу и безопасность, а также способствуют укреплению самодостаточности и динамичности блока.



Вьетнам способствует повышению авторитета АСЕАН в мире, поддерживая усилия блока по расширению своего влияния в регионе. С населением около 100 миллионов человек и большим количеством рабочей силы Вьетнам является влиятельным членом АСЕАН, подтвердил он.



В то время как АСЕАН продвигается к принятию своего видения сообщества на период до 2045 года с помощью четырех новых стратегических планов, Као Ким Хорн подчеркнул последовательный и инициативный вклад Вьетнама в различных секторах. Он выразил уверенность в том, что Вьетнам, добившийся замечательных успехов за последние 30 лет, останется ключевой силой в формировании динамичной, творческой, самодостаточной и ориентированной на интересы людей АСЕАН.

Экономика АСЕАН выросла с девятой по величине в мире до пятой по величине, и к 2030 году блок стремится выйти на четвертое место - цель, которая, по словам Као Ким Хорна, потребует активного участия всех государств-членов, при этом Вьетнам будет играть решающую роль.







