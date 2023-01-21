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Генеральный секретарь зажег благовония в память о президенте Хо Ши Мине
Дом 67, где президент Хо Ши Мин сделал свой последний вздох, до сих пор хранит множество памятных вещей, связанных с его жизнью и карьерой.
В достойной и трогательной атмосфере генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг зажег благовония, чтобы отдать дань уважения президенту Хо Ши Мину, любимому лидеру вьетнамского народа.
Глава партии выразил глубокую признательность любимому Президенту за то, что он всю свою жизнь посвятил делу национальной независимости и свободы, а также счастью народа.
Встречаясь с персоналом и сотрудниками мемориальный комплекс, лидер партии отметил их усилия по качественному выполнению возложенных на них задач, попросив их продолжать знакомить местных и зарубежных посетителей с жизнью и революционной карьерой президента Хо Ши Мина.
По случаю традиционного Нового года Генеральный секретарь пожелал всем должностным лицам и работникам комплекса памятников и их семьям нового года, полного здоровья и счастья, чтобы они успешно выполняли поставленные задачи.
Лидеру партии была вручена книга «Хо Ши Мин и «Нят Ки Чонг Ту» (Тюремный дневник), которая была издана в 2022 году по случаю 80-летия со дня написания произведения Президентом (август 1942 - 2022 гг.) и 35-летия принятия ЮНЕСКО Резолюции № 24C/18.65 о чествовании «Президента Хо Ши Мина – Героя национального освобождения, выдающегося культурного деятеля Вьетнама» (ноябрь 1987–2022 гг.).
Дом 67 в Президентском дворце — это место, где жил, работал и скончался президент Хо Ши Мин. Здесь проходили заседания Политбюро в самые ожесточенные годы войны во Вьетнаме.