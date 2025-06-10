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Генеральный план развития электронной торговли на национальном уровне
Одним из ключевых акцентов плана является организация пространства для развития электронной торговли по всей стране в синхронизированной и эффективной форме, а также продвижение региональной и международной интеграции с целью эффективной мобилизации и использования ресурсов. Государство играет роль создателя институциональной среды и инфраструктуры, в то время как бизнес и потребители определяются как основная движущая сила устойчивого развития электронной торговли.
Среди поставленных целей — продвижение вьетнамских товаров через электронную торговлю на внутреннем и внешнем рынках; сокращение разрыва в развитии электронной торговли между регионами; развитие электронной торговли по «зелёной» и циклической модели, способствующей построению справедливого и устойчивого общества.
В частности, в области конкурентной среды планируются следующие показатели: 70% взрослого населения будут участвовать в онлайн-покупках; рост объёмов розничной электронной торговли составит 20–30% в год, занимая 20% от общего объёма розничной торговли страны; снижение доли веб-сайтов, нарушающих права потребителей, до 5–10%.
В сфере повышения потенциала бизнеса поставлены цели: 70% предприятий используют электронную торговлю, 100% транзакций сопровождаются электронными счетами-фактурами, 80% транзакций осуществляются безналичным способом, 60% малых и средних предприятий работают на платформах электронной торговли.
План также подчёркивает необходимость сбалансированного развития между регионами: доля транзакций между бизнесом и потребителями (B2C) вне Ханоя и Хошимина достигнет 50%; 60% общин и аналогичных административных единиц будут иметь онлайн-продавцов; будет использован региональный потенциал для развития межрегиональных связей в электронной торговле.
Особое внимание уделено экологическому и устойчивому развитию как опоре стратегии, включая конкретные цели: сокращение использования пластиковых упаковок до максимум 45%, повышение доли перерабатываемой упаковки до 50%, не менее 40% предприятий используют чистую энергию в логистике электронной торговли, 50% — применяют экологические стандарты упаковки.
В части развития человеческих ресурсов поставлена цель: 60% вузов и профессиональных учебных заведений обучают специальностям, связанным с электронной торговлей, и 1 миллион человек (включая представителей бизнеса, частных лиц и государственных служащих) проходят обучение по прикладным навыкам в этой области.
Генеральный план также определяет 6 ключевых групп задач и решений для реализации поставленных целей. В частности, это: создание и совершенствование нормативно-правовой базы и государственной политики в сфере электронной торговли; развитие устойчивой инфраструктуры — цифровой, логистической и платёжной (безналичной). Дополнительно план предусматривает создание платформ и ключевых систем, обеспечивающих как государственное управление, так и рынок устойчивой электронной торговли.
Также план направлен на укрепление региональных связей, использование региональных преимуществ в сырьевых ресурсах, производстве, логистике и кадрах для электронной торговли. Планируется повышение способности использовать электронную торговлю среди бизнеса, индивидуальных предпринимателей и населения. Наконец, предусматривается расширение международного сотрудничества для внедрения передовых стандартов, современных технологий и выхода на международные рынки.