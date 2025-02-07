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Генеральный план по развитию атомной энергетики, заявка одобрена
Научно-исследовательские, прикладные и учебные учреждения в этой области будут упорядочены, а техническая инфраструктура и качество кадров улучшены.
Деятельность по применению радиации и радиоактивных изотопов будет широко и эффективно осуществляться в различных отраслях промышленности и секторах, внося положительный вклад в повышение производительности, качества и эффективности производства и бизнеса, улучшение здоровья населения, защиту окружающей среды и обеспечение ядерной безопасности.
Кроме того, будут предприняты усилия по срочному завершению и развитию национальной инфраструктуры атомной энергетики для поддержки реализации атомного проекта в Ниньтхуане, будет продолжена реализация национальной программы развития атомной энергетики. Особое внимание будет также уделено созданию системы разведки, добычи, переработки и утилизации радиоактивных руд в соответствии с условиями Вьетнама.
В перспективе до 2050 года применение радиации и радиоактивных изотопов наряду с развитием ядерной энергетики будет вносить значительный и эффективный вклад в социально-экономическое развитие, энергетическую безопасность, продовольственную безопасность, охрану окружающей среды и устойчивое развитие, а также в обеспечение ядерной безопасности и надежности.
Уровень развития ядерной науки и техники, а также различных областей применения атомной энергии будет соответствовать среднему уровню развитых стран. Вьетнам освоит передовые технологии и методы и постепенно станет самостоятельным, обеспечивая значимый вклад применения атомной энергии в различные социально-экономические отрасли.
Генеральный план также предусматривает завершение строительства и развитие к 2030 году сети медицинских учреждений, специализирующихся на радиологии, ядерной медицине и онкологии - лучевой терапии, для проведения медицинского обследования, лечения, научных исследований и обучения.
Что касается развития и применения радиации и изотопов в секторе природных ресурсов и окружающей среды, то к 2030 году планируется развивать применение ядерных технологий для метеорологического и гидрологического мониторинга и прогнозирования, базовых исследований водных ресурсов, геологии и полезных ископаемых, охраны окружающей среды и адаптации к изменению климата. Другая цель - инвестировать в инфраструктуру, оборудование и обучение для подготовки высококачественных кадров для применения радиационных и изотопных технологий в этой области.
В области сельского хозяйства к 2030 году будут расширены возможности для проведения исследований и внедрения передовых методов применения радиации и радиоактивных изотопов в таких областях, как: выведение сортов растений и селекция микроорганизмов; защита растений; агрономия и питание сельскохозяйственных культур; животноводство, ветеринарная помощь; аквакультура; послеуборочная консервация и переработка.
Что касается развития потенциала ядерной науки и технологий, подготовки кадров и обеспечения ядерной безопасности, то к 2030 году планируется реструктурировать функции, модернизировать техническую инфраструктуру и подготовить высококвалифицированные кадры для существующих исследовательских и учебных учреждений, чтобы они соответствовали практическим требованиям и стандартам в области исследований, разработок и применения ядерной науки и технологий в различных секторах. Кроме того, будут предприняты усилия по укреплению потенциала технической поддержки для обеспечения ядерной безопасности в развитии и применении атомной энергии, а также в реализации проекта атомной энергетики в Ниньтхуане.