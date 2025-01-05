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Генеральный план города Хошимин воплощает в себе инновационное мышление и смелые амбиции
Генеральный план, утвержденный премьер-министром 31 декабря 2024 года, направлен на преобразование города в глобальный, цивилизованный, современный, сострадательный, динамичный и инновационный город. Город должен создавать качественную рабочую силу, развивать современные секторы услуг и промышленности, а также стать лидером в области зеленой экономики, цифровой экономики и цифрового общества. Он стремится стать национальным центром экономики, финансов, торговли, услуг, культуры, образования и научно-технического прогресса, достичь широкой глобальной интеграции и занять видное место в Юго-Восточной Азии.
Одновременно город стремится предложить высококачественные условия жизни, богатую культурную самобытность, устойчивую окружающую среду и высокую адаптивность к изменению климата.
В период с 2021 по 2030 год город планирует обеспечить среднегодовой рост валового регионального внутреннего продукта (ВРВП) на уровне 8,5-9%. К 2030 году ВРВП на душу населения в текущих ценах прогнозируется на уровне 385-405 млн донгов (14 800-15 400 долларов США). Ожидается, что на сектор услуг будет приходиться более 60 % ВРВП, на промышленность и строительство - около 27 %, а на сельское, лесное и рыбное хозяйство - примерно 0,4 %. Город также планирует, что доля цифровой экономики в ВРВП составит более 40 %.
К 2030 году население города составит около 11 миллионов человек, а к 2050 году вырастет до 14,5 миллиона. Уровень урбанизации должен превысить 90 %, при этом 100 % общин должны соответствовать стандартам образцовых сельских районов нового типа, а 50 % - критериям «умных» сельских общин. Все районы должны соответствовать стандартам образцовых сельских районов нового типа. К концу 2030 года город планирует удвоить порог бедности по сравнению со средним показателем по стране.
Премьер-министр рассказал о схеме генерального планирования города, включающей 2 коридора, 3 субрегиона, 9 ключевых пространственных осей и 1 прибрежную пространственную ось; многоцентровой пространственной структуре; использовании внешнего пространства, морского пространства и подземного пространства.
Он призвал эффективно объединить и использовать все законные ресурсы для стимулирования традиционных факторов роста, таких как экспорт, инвестиции и потребление. Кроме того, необходимо совершить прорыв в области новых факторов роста, включая зеленую экономику, цифровую экономику, циркулярную экономику, экономику совместного использования, экономику знаний, адаптацию к изменению климата и устойчивое развитие.
Глава правительства также предложил усилить развитие человеческого потенциала путем подготовки качественной рабочей силы, воспитания талантов и обеспечения социального благополучия; увеличить связь между городом и его окрестностями, как внутри страны, так и за рубежом, путем развития транспортных систем, цепочек производства и поставок, а также рыночных связей.
Городу было предложено стать пионером в развитии комплексной стратегической системы инфраструктуры, включающей транспорт, цифровую инфраструктуру, здравоохранение, образование, социальные услуги, спорт, а также как жесткую, так и мягкую инфраструктуру. Также было отмечено развитие инноваций, научно-технического прогресса и цифровой трансформации, а также развитие качественной подготовки человеческих ресурсов.
Генеральный план должен быть согласован с национальными, региональными и отраслевыми генеральными планами, чтобы достичь двузначного роста в этом году, сказал он, предложив смело опробовать новые механизмы и политику, особенно для ключевых проектов, таких как Международный финансовый центр, порт Канжо, транспортная сеть, соединяющая международный аэропорт Лонгтхань, и сеть городских железных дорог.
Подтверждая приверженность правительства сопровождению города и обеспечению реальной выгоды для местных жителей, премьер-министр Фам Минь Тьинь обратился к министерствам, ведомствам и местным органам власти с просьбой действовать в этом духе.
Он призвал бизнес, партнеров и инвесторов продолжать сотрудничество и инвестировать в город, укрепляя дух слушания и понимания, разделяя видение и действия; работать, получать выгоду, побеждать и расти вместе; наслаждаться радостью, счастьем и гордостью вместе.
Секретарь городского партийного комитета Нгуен Ван Нэн заявил, что город продолжит воплощать в жизнь постановление Политбюро 31 о направлениях и задачах развития до 2030 года, резолюция Национального собрания 131 об организации модели городского управления и резолюции НС 98 о пилотировании специальных механизмов и политики для развития города. Эти усилия направлены на содействие быстрому и устойчивому развитию, оправдывая доверие партии и государства, сказал он.