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Генеральный директор: Вьетнам - ответственный член ЮНЕСКО

Вьетнам является ответственным членом и одним из пионеров в эффективной реализации мероприятий и программ ЮНЕСКО, сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, принимая 4 декабря постоянного представителя Вьетнама при ЮНЕСКО посла Ле Тхи Хонг Ван, которая приехала попрощаться с ней. Поздравив Ле Тхи Хонг Ван с успешным пребыванием в должности, руководитель ЮНЕСКО отметила практический и эффективный вклад Вьетнама в деятельность ЮНЕСКО по многим важным вопросам. Страна занимает должности вице-президента 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, заместителя председателя Межправительственного комитета ЮНЕСКО по Конвенции 2005 года об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения, а также является членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия на период 2022-2026 годов.

Она также поздравила Вьетнам с избранием страны членом Всемирного комитета на срок 2023-2027 гг. с наибольшим количеством голосов от Азиатско-Тихоокеанского региона, что, по ее словам, свидетельствует о доверии международного сообщества к этой стране - выдающемуся примеру сохранения и продвижения ценности наследия.

Она выразила надежду, что Вьетнам продолжит делиться своим опытом с другими странами.

Посол Ле Тхи Хонг Ван высоко оценила усилия Одри Азулая и роль ЮНЕСКО в поддержании и укреплении мира во всем мире, устойчивого развития и процветания.

Она согласилась с руководителем ЮНЕСКО в том, что отношения между Вьетнамом и организацией развиваются всесторонне, практично и эффективно, благодаря реализации программы сотрудничества на период 2021-2025 годов.

Она воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить ЮНЕСКО и Одри Азулая за их поддержку Вьетнама в течение последнего времени, и подтвердила, что страна Юго-Восточной Азии дорожит сотрудничеством с ЮНЕСКО в контексте ускорения всеобъемлющего обновления и глубокой глобальной интеграции, а также повышения уровня многосторонней дипломатии.

Вьетнамский дипломат выразила надежду на то, что ЮНЕСКО продолжит оказывать поддержку Вьетнаму, особенно в обмене инициативами и опытом, внося свой вклад в устойчивое и инклюзивное социально-экономическое развитие страны и реализацию Целей устойчивого развития ООН 2030.

Она также выразила надежду, что Одри Азулай и Секретариат ЮНЕСКО помогут Вьетнаму в составлении досье на новые объекты наследия, такие как Йенты - Виньнгием - Коншон, ландшафтно-реликвийный комплекс Киепбак и искусство народной живописи Донгхо, а также помогут стране в работе по сохранению и популяризации наследия, признанного ЮНЕСКО.

Она сказала, что приветствует визит Одри Азулая и других официальных лиц ЮНЕСКО во Вьетнам в ближайшее время, чтобы обсудить направления и приоритеты сотрудничества, способствуя развитию связей между Вьетнамом и ЮНЕСКО более сильным и эффективным образом в предстоящее время.

Генеральный директор ЮНЕСКО согласилась с рекомендациями Ле Тхи Хонг Ван по двустороннему сотрудничеству в будущем, подтвердив, что ЮНЕСКО продолжит поддерживать усилия Вьетнама по сохранению ценностей наследия, развитию природных заповедников и глобальных геопарков.

ЮНЕСКО обязуется оказать помощь Вьетнаму в составлении досье на новое наследие, о котором сказала Ле Тхи Хонг Ван, сказала Одри Азулая, выразив желание вскоре вернуться во Вьетнам, чтобы обсудить конкретные меры сотрудничества, чтобы поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень.

ВИА/ИЖВ

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