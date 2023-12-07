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Генеральный директор: Вьетнам - ответственный член ЮНЕСКО
Она также поздравила Вьетнам с избранием страны членом Всемирного комитета на срок 2023-2027 гг. с наибольшим количеством голосов от Азиатско-Тихоокеанского региона, что, по ее словам, свидетельствует о доверии международного сообщества к этой стране - выдающемуся примеру сохранения и продвижения ценности наследия.
Она выразила надежду, что Вьетнам продолжит делиться своим опытом с другими странами.
Посол Ле Тхи Хонг Ван высоко оценила усилия Одри Азулая и роль ЮНЕСКО в поддержании и укреплении мира во всем мире, устойчивого развития и процветания.
Она согласилась с руководителем ЮНЕСКО в том, что отношения между Вьетнамом и организацией развиваются всесторонне, практично и эффективно, благодаря реализации программы сотрудничества на период 2021-2025 годов.
Она воспользовалась случаем, чтобы поблагодарить ЮНЕСКО и Одри Азулая за их поддержку Вьетнама в течение последнего времени, и подтвердила, что страна Юго-Восточной Азии дорожит сотрудничеством с ЮНЕСКО в контексте ускорения всеобъемлющего обновления и глубокой глобальной интеграции, а также повышения уровня многосторонней дипломатии.
Вьетнамский дипломат выразила надежду на то, что ЮНЕСКО продолжит оказывать поддержку Вьетнаму, особенно в обмене инициативами и опытом, внося свой вклад в устойчивое и инклюзивное социально-экономическое развитие страны и реализацию Целей устойчивого развития ООН 2030.
Она также выразила надежду, что Одри Азулай и Секретариат ЮНЕСКО помогут Вьетнаму в составлении досье на новые объекты наследия, такие как Йенты - Виньнгием - Коншон, ландшафтно-реликвийный комплекс Киепбак и искусство народной живописи Донгхо, а также помогут стране в работе по сохранению и популяризации наследия, признанного ЮНЕСКО.
Она сказала, что приветствует визит Одри Азулая и других официальных лиц ЮНЕСКО во Вьетнам в ближайшее время, чтобы обсудить направления и приоритеты сотрудничества, способствуя развитию связей между Вьетнамом и ЮНЕСКО более сильным и эффективным образом в предстоящее время.
Генеральный директор ЮНЕСКО согласилась с рекомендациями Ле Тхи Хонг Ван по двустороннему сотрудничеству в будущем, подтвердив, что ЮНЕСКО продолжит поддерживать усилия Вьетнама по сохранению ценностей наследия, развитию природных заповедников и глобальных геопарков.
ЮНЕСКО обязуется оказать помощь Вьетнаму в составлении досье на новое наследие, о котором сказала Ле Тхи Хонг Ван, сказала Одри Азулая, выразив желание вскоре вернуться во Вьетнам, чтобы обсудить конкретные меры сотрудничества, чтобы поднять двустороннее сотрудничество на новый уровень.