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Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга похоронили на ханойском кладбище Майзить
В церемонии похорон также приняли участие руководители и бывшие руководители партии, государства и ВФФ, ветераны - революционеры, интеллигенция, представители различных ведомств, организаций и религиозных групп, вооруженных сил, люди из всех слоев общества, а также иностранные дипломатические корпуса и международные друзья.
После того, как почетный караул провел процедуру погребения, нынешние и бывшие руководители партии, государства и ВФФ, товарищи, общественность, зарубежные друзья и члены семьи возложили цветы и простились с генеральным секретарем партии во время его погребения.
В атмосфере траура они почтили минутой молчания память покойного лидера, великого интеллектуала и таланта вьетнамской революции, посвятившего всю свою жизнь революционному делу партии и нации.
За почти 60-летнюю настойчивую и богатую революционную деятельность, профессор, доктор, Гнеральный секретарь Нгуен Фу Чонг, обладающий эрудицией и остроумием, оставил всей партии, всему народу, всей армии ценную систему идеологии и теории о вьетнамской революции в новую эпоху. Последовательно и творчески применяя марксизм-ленинизм и идеологию Хо Ши Мина в целях национальной независимости и социализма. Идеолог Нгуен Фу Чонг - теоретический флаг партии, пролил свет на теорию социализма и путь к нему во Вьетнаме, а также на роль Коммунистической партии, рыночную экономику с социалистической ориентацией. Это бесценное наследие укрепило твердую веру на пути к социализму, внеся важный вклад в развитие коммунистического движения в мире, развитие марксизма - ленинизма, идеологии Хо Ши Мина в наше время.
Обладая стратегическим видением на международную ситуацию в современном мире, прилагая постоянные усилия по поддержанию мирной и стабильной обстановки в регионе и во всем мире, товарищ открыл новую главу в отношениях между нашей страной и ее международными партнерами, способствуя дружбе между Вьетнамом и другими странами, укрепляя вклад Вьетнама многими обязательствами и практическими действиями. Он тесно сочетал национальную мощь с силой времени, решительно продвигая нашу страну вперед.
Он руководил и вдохновлял всю партию, народ и армию мудростью, гуманностью, добротой, волей, твердой решимостью, своей личностью и честью солдата-коммуниста, который поствятил всю жизнь служению Отечеству и народу, руководствуясь философией «Честь - это высшая святыня». Нгуен Фу Чонг всегда делал нашу партию более чистой и сильной, руководил нашей страной и народом к успешной реализации дела обновления.
На протяжении всей революционной деятельности, товарищ Нгуен Фу Чонг уеделял особое внимание работе по партийному строительству и исправлению политической системы. Творчески применяя идеологию Хо Ши Мина в партийном строительстве, товарищ Нгуен Фу Чонг глубоко прояснил суть партии и построил правящую партию на основе практики обновления Вьетнама. С тех пор он и Центральный комитет разработали и успешно реализовали руководящие принципы и стратегии по партийному построению и исправлению; решительно и настойчиво боролись с индивидуализмом, с деградацией идеологии, морали и образа жизни, с коррупцией и негативными явлениями в партии. Это чрезвычайно тяжелая борьба с «внутренними захватчиками», которая делает нашу партию все более чистой и сильной, утверждая ее новаторскую роль, храбрость и разум, так чтобы наша партия была действительно «нравственной и цивилизованной».
Под руководством товарища Нгуен Фу Чонга наша партия впервые приняла тематическую Резолюцию о построении и совершенствовании вьетнамского социалистического правового государства, принадлежащего народу, созданного народом и служащего народу. На своем посту Председателя Национального собрания товарщ всегда размышлял, испытывал беспокойство о создании законодательного органа, который действительно является высшим органом власти народа, подлинно демократическим и представляющим законные, справделивые права народа и совершенствовал синхронную, единую, открытую, прозрачную и правоприменительную систему, создав прочный правовой коридор для активной, глубокой и всеобъемлющей международной интеграции и дальнешего развития страны.
Под влиянием идеологии Хо Ши Мина, он глубоко осознал важную роль культуры «Культура – душа нации», «Пока существует культура - нация живет», великий культуролог Нгуен Фу Чонг посвятил этому много энтузиазма и внес особенно важный вклад в создание передовой вьетнамской культуры, пропитанной национальной идентичностью, поистине духовной основы общества, эндогенной и важной движущей силы для развития страны. Под руководством товарища спустя более 70 лет наша партия смогла организовать всенациональную культурную конференцию - веху, объединяющую мысли и действия всей партии, всего народа и всей армии, активно продвигающую роль культуры в реализации устремления создать процветающую и счастливую страну.
Обладая глубоким и четким политическим видением, товарищ поднял уровень стратегического мышления, создав новые пути развития для обороны, безопасности и внешних связей Вьетнама. Это идеология защиты Отечества «заблаговременно на ранней стадии», сохранения страны, её защиты от опасностей. Он всегда сосредотачивался на укреплении всенародной обороны, построении революционной народной вооруженной силы элитным, чистым и сильным образом; армия и милиция сплочены, как «два крыла птицы», как «меч и щит», совместные усилия и единодушие идут на преодоление всех трудностей, невзгод, жертв для сохранения мир, стабильности в целях развития страны. Он продвигал новаторскую роль всеобъемлющей дипломатии, формируя и руководя эффективной реализацией дипломатического искусства в новую эпоху, пропитанную идентичностью «вьетнамского бамбука» на основе вьетнамского характера: «Твердость в целях, гибкость в стратегии и тактике», «миролюбивый», «использующий доброту вместо насилия». Под Вашим руководством Вьетнам стал надежным партнером, активным и ответственным участником на международной арене; постоянно глубоко и всесторонне интегрировался в международную политику, мировую экономику и человеческую цивилизацию.
В идеологиях товарища Нгуен Фу Чонга лежат народ, человек, служение народу от всей души, формирование нового, социалистического человека и постоянное укрепление единства, прежде всего, единства внутри партии, великого блока национального единства и чистой интернациональной солидарности. Он всегда был полон решимости планировать и организовывать успешную реализацию всех руководящих принципов и политик, которые соответствует с общественным признанием; был стойкий в позиции, точке зрения и практике «люди – это корень», «люди – это субъект, центр дела обновления». Настоящий, искренний и праведный коммунист всегда размышляет и требует, чтобы вся партия и вся политическая система «должны иметь высшую ответственность перед народом, заботиться о материальной и духовной жизни народа», «тесная связь с народом является законом существования, развития и деятельности партии и является решающим фактором в создании силы партии».
Всю свою жизнь Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг посвятил революционному делу партии, страны и нации, проявляя дух и волю, не отступая перед препятствиями, трудностями, неся всю ответственность, революционный энтузиазм, работая до последнего вздоха, выражая всю преданность и приложив максимум усилий. Товарищ действительно являлся особым, образцовым, ярким примером храбрости, чистой революционной этики, справедливости, который вёл простой образ жизни, пропагандировал неподкупность, искренность, демократический, самоотверженный, научный стиль работы, глубоко разбирался в делах, был решителен, последователен в словах и действиях, уважал и любил людей, был очень близких к народу; это действительно то ядро, которое объединяет и сплачивает интеллектуальное объединение всей партии, всего народа и всей армии. Его уважали, ему доверяли и им гордились члены партии, народ и вьетнамские соотечественники, проживающие за рубежом, а международные друзья давали высокую оценку.
Признавая выдающиеся заслуги и вклад товарища, партия и государство с искренним уважением наградили его высшей наградой — орденом «Золотая Звезда», но больше всего товарищ всегда принадлежал Отечеству и народу и навсегда останетесь в наших сердцах.
От имени Организационной комиссии и семьи Генерального секретаря Нгуен, член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК партии Лыонг Куонг, который также является главой Комиссии искренне поблагодарил товарищей руководителей, бывших руководителей партии, государства и Отечественного фронта Вьетнама; ветеранов – революционеров, соотечественников, товарищей по всей стране, представителей ведомств, министерств, отраслей, населенных пунктов, подразделений вооруженных сил, знаменитостей, интеллектуалов, религиозных сановников, дипломатические корпуса, лидеров стран, организации и международных друзей, которые приехали на прощание, прислали цветы и соболезнования присутствовали на мемориальной церемонии, церемонии похорон и церемонии отправления товарища Нгуен Фу Чонга, Генерального секретаря парткома ЦК Коммунистической партии Вьетнама к месту упокоения.