НОВОСТИ

Генеральная государственная репетиция парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама

В 6 часов 30 минут 30 августа 2025 года на площади Бадинь и центральных улицах состоялась государственная генеральная репетиция Торжественного митинга, военного парада и шествия, посвящённых 80-летию успешной Августовской революции и Дня независимости 2 сентября (A80). Это была последняя совместная тренировка парада и шествия в масштабе, соответствующем официальному мероприятию, с участием военно-воздушных сил. Премьер-министр Фам Минь Тинь присутствовал на мероприятии.
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
Генеральная государственная репетиция парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама прошла утром 30 августа на площади Бадинь в Ханое. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ

  Генеральная государственная репетиция парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама прошла утром 30 августа на площади Бадинь в Ханое. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  

  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ   
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
    
    
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
  Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ  
  Pоссийски военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Pоссийскиe военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Pоссийскиe военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Pоссийскиe военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Pоссийскиe военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Pоссийскиe военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Pоссийскиe военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Китайские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Китайские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Китайские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Китайские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Лаосские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Лаосские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Камбоджийские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Камбоджийские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА  
  Артиллерийский огонь на стадионе Мидинь. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ  
  Артиллерийский огонь на стадионе Мидинь. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ  

 








 

ИЖВ/ВИА

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отправился для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и с рабочим визитом в Китай

Вечером 30 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вместе с вьетнамской делегацией вылетел из столицы Ханоя для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года и с рабочим визитом в Китай с 31 августа по 1 сентября по приглашению правительства Китайской Народной Республики.
ПОДРОБНЕЕ

