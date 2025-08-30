Генеральная государственная репетиция парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама
В 6 часов 30 минут 30 августа 2025 года на площади Бадинь и центральных улицах состоялась государственная генеральная репетиция Торжественного митинга, военного парада и шествия, посвящённых 80-летию успешной Августовской революции и Дня независимости 2 сентября (A80). Это была последняя совместная тренировка парада и шествия в масштабе, соответствующем официальному мероприятию, с участием военно-воздушных сил. Премьер-министр Фам Минь Тинь присутствовал на мероприятии.
Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ИЖВ
Фотографии Генеральной государственной репетиции парада и шествия, посвящённых 80-летию Национального дня Вьетнама. Фото: Конг Дат/ИЖВ
Pоссийски военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА
Китайские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА
Лаосские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА
Камбоджийские военнослужащие приняли участие в генеральной репетиции парада и шествия в честь 80-летия Национального дня Вьетнама. Фото: Хоанг Ха/ВИА
Артиллерийский огонь на стадионе Мидинь. Фото: Тхань Зянг/ИЖВ
Вечером 30 августа Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь вместе с вьетнамской делегацией вылетел из столицы Ханоя для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 года и с рабочим визитом в Китай с 31 августа по 1 сентября по приглашению правительства Китайской Народной Республики.