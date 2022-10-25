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Генеральная ассамблея Восточноазиатского межрегионального туристического форума состоится в Куангнине с 25 по 27 октября

17-й Восточноазиатский межрегиональный туристический форум (EATOF 17) с темой «Восстановление Восточноазиатского туризма в новую эпоху» пройдет в северной провинции Куангнинь с 25 по 27 октября после д2х лет задержки из-за пандемии.
  EATOF 17 — это возможность для распространения имиджа «дружественного, безопасного и привлекательного» Куангниня. Фото: ВИА  
В рамках Генеральной ассамблеи пройдет 8 главных деятельностей. При этом, церемония открытия будет организована в гибридной форме.

В рамках мероприятии, участники примут участие в программе посещения, обследования, представления и продвижения туризма Куангнини в городах Халонг, Камфа, и уезде Вандон: музей - провинциальная библиотека, залив Халонг, термальный курорт Йоко Онсен Куангхань, аэропорт Вандон.

EATOF 17 дает возможность продвижения туризма и распространения имиджа «дружелюбного, безопасного, привлекательного» Куангниня, привлекает инвестиционные ресурсы, открывает шансы для сотрудничества, продвижения туристических инвестиций, активно способствуя туристическим связям между провинциями-членами EATOF в частности и странами в мире в общем.

Куангнинь усиливает информирование о мероприятии, популяризирующем туристическое направление Халонг (Куангнинь), открытое для туризма в безопасных, гибких условиях, и при эффективном контроле пандемии COVID-19.

Ожидается, в мероприятии примут участие 150 представителей, включая международных и вьетнамских спикеров, таких как представители Всемирной туристической организации ЮНЕСКО, организации «зеленого» туризма Green Destination, Tripadvisor (всемирно известный туристический веб-сайт) и эксперты по путешествиям из академий и университетов провинций-членов EATOF. Выступят с презентацией и проведут семинары представители факультета туризма (Ханойский национальный университет), международного аэропорта Вандон и преподаватели Университета Халонг…

Департамент туризма Куангниня получил предложение о двустороннем совещании от провинции Канвон (Корея), Сиемреап (Камбоджа) и Саравак (Малайзия), последние две проявили заинтересованность в организации чатерных рейсов в Куангнинь.

ВИА

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