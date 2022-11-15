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НОВОСТИ

Генассамблея ООН: Вьетнам призывает к прекращению конфликта на Украине

На экстренной сессии Генассамблеи ООН для обсуждения ситуации на Украине посол Данг Хоанг Жанг подчеркнул, что на данный момент главным приоритетом является прекращение конфликта и восстановление мира.
  На встрече выступил посол, глава вьетнамской делегации при ООН Данг Хоанг Жанг. Фото: ВИА  
14 ноября Генеральная Ассамблея ООН продолжила проведение 11-й Чрезвычайной сессии для обсуждения ситуации на Украине и рассмотрения проекта резолюции о продвижении мер по урегулированию последствий и компенсаций Украине.

На сессии Генассамблея ООН приняла резолюцию в пользу механизма компенсации ущерба Россией Украине 94 голосами против 14 при 63 воздержавшихся.

Однако резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят рекомендательный и политический характер, но не имеют обязательной силы.

Выступая на заседании, посол Данг Хоанг Жанг, глава Постоянного представительства Вьетнама при Организации Объединенных Наций, подчеркнул, что в настоящее время главным приоритетом является прекращение конфликтов, восстановление мира, защита безопасности людей и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, сторонам необходимо настойчиво содействовать диалогу и переговорам для нахождения прочного мирного решения разногласий на основе соответствия и уважения норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций, с учетом законных интересов и озабоченностей соответствующих сторон, во имя мира и стабильность региона и мира.

Посол Данг Хоанг Жанг поделился тем, что, исходя из истории десятилетий войн за независимость и защиту независимости, Вьетнам глубоко осознает важность преодоления последствий войны для восстановления страны, поддержания прочного мира и стабилизации жизни людей.

Поэтому Вьетнам считает, что во всех конфликтах соответствующие стороны и международные партнеры должны прилагать все усилия для содействия урегулированию последствий войны в соответствии с международным правом.

Подчеркнув важность удовлетворения неотложных гуманитарных потребностей людей, посол Данг Хоанг Жанг сказал, что поддержка международного сообщества очень необходима, при этом необходимо обеспечить, чтобы люди были в центре, подтвердил, что Вьетнам готов внести активный вклад в дипломатический процесс и восстановление на Украине.

ВИА

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