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НОВОСТИ

Газета "Нянзан" запустила специальную страницу, посвященную покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу

Газета «Нянзан» («Народ») 20 августа запустила специальную страницу, посвященную покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, по адресу http://nguyenphutrong.nhandan.vn.
  Член Политбюро, постоянный член Секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонг и делегаты на церемонии открытия специальной страницы, посвященной покойному Генсеку ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу. Фото: ВИA  
В начале программы руководители Партии и Государства, участники мероприятия минутой молчания почтили память покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга – выдающегося руководителя, посвятившего всю свою жизнь служению своей стране и своему народу.

Информационная страница включает в себя 5 категорий: Новости; Стойкость на выбранном пути; Послание для страны и народа; Мнения руководителей и экспертов; Любовь к Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.

Товарищ Лыонг Кыонг от имени руководителей Партии и Государства приветствовал высокую политическую ответственность газеты «Нянзан», ее дух новаторства и особую любовь к Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, ее решимость завершить информационную страницу в короткие сроки, на основе применения современных журналистских технологий на цифровых платформах, с большим и всеобъемлющим информационным потенциалом, насыщенным и содержательным.

Высоко оценив открытие специальной информационной страницы газеты «Нянзан», товарищ Лыонг Кыонг подтвердил, что это своевременная и практичная работа, которая поможет руководителям, членам Партии и международным друзьям лучше понять жизнь, деятельность и большой вклад Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Благодаря системе работ Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, выдающимся статьям партийных и государственных руководителей, оценкам и анализам отечественных и зарубежных ученых и исследователей, мнениям многочисленных должностных лиц, членов Партии и народа, которые были оцифрованы, систематизированы и представлены в научной системе – эта информационная страница представляет собой важную базу данных, исследовательскую работу как членов Партии, так и общественности. Выступая на церемонии открытия специальной информационной страницы, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь сообщил, что в рамках реализации стратегии цифровой трансформации, повышения качества информации и пропаганды партийного строительства в интернет-среде газета «Нянзан» запустила ряд специальных информационных страниц: Президент Хо Ши Мин и идеология «считать народ корнем решений»; Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Ван Линь и «То, что нужно сделать немедленно»; Теория, практика и путь к социализму во Вьетнаме. Эти специальные информационные страницы создали мощный эффект внутри страны и за рубежом, получив положительные отзывы от руководителей, членов Партии, представителей всех слоев общества, международных экспертов, информационных агентств и пользователей социальных сетей.

В первой половине того же дня газета «Нянзан» открыла фотовыставку о Генеральном секретаре ЦК КПВ Нгуен Фу Чонге, включающую 44 фотографии о его жизни и деятельности. Выставка открыта с 20 по 25 августа 2024 года по адресу д. 71 ул. Хангчонг, район Хоанкием, Ханой.

ИЖВ/ВИА

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