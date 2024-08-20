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Газета "Нянзан" запустила специальную страницу, посвященную покойному Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу
Информационная страница включает в себя 5 категорий: Новости; Стойкость на выбранном пути; Послание для страны и народа; Мнения руководителей и экспертов; Любовь к Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.
Товарищ Лыонг Кыонг от имени руководителей Партии и Государства приветствовал высокую политическую ответственность газеты «Нянзан», ее дух новаторства и особую любовь к Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу, ее решимость завершить информационную страницу в короткие сроки, на основе применения современных журналистских технологий на цифровых платформах, с большим и всеобъемлющим информационным потенциалом, насыщенным и содержательным.
Высоко оценив открытие специальной информационной страницы газеты «Нянзан», товарищ Лыонг Кыонг подтвердил, что это своевременная и практичная работа, которая поможет руководителям, членам Партии и международным друзьям лучше понять жизнь, деятельность и большой вклад Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга. Благодаря системе работ Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, выдающимся статьям партийных и государственных руководителей, оценкам и анализам отечественных и зарубежных ученых и исследователей, мнениям многочисленных должностных лиц, членов Партии и народа, которые были оцифрованы, систематизированы и представлены в научной системе – эта информационная страница представляет собой важную базу данных, исследовательскую работу как членов Партии, так и общественности. Выступая на церемонии открытия специальной информационной страницы, член ЦК КПВ, Главный редактор газеты «Нянзан», Заместитель заведующего Отделом ЦК КПВ по пропаганде и политическому воспитанию, Председатель Союза журналистов Вьетнама Ле Куок Минь сообщил, что в рамках реализации стратегии цифровой трансформации, повышения качества информации и пропаганды партийного строительства в интернет-среде газета «Нянзан» запустила ряд специальных информационных страниц: Президент Хо Ши Мин и идеология «считать народ корнем решений»; Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Ван Линь и «То, что нужно сделать немедленно»; Теория, практика и путь к социализму во Вьетнаме. Эти специальные информационные страницы создали мощный эффект внутри страны и за рубежом, получив положительные отзывы от руководителей, членов Партии, представителей всех слоев общества, международных экспертов, информационных агентств и пользователей социальных сетей.
В первой половине того же дня газета «Нянзан» открыла фотовыставку о Генеральном секретаре ЦК КПВ Нгуен Фу Чонге, включающую 44 фотографии о его жизни и деятельности. Выставка открыта с 20 по 25 августа 2024 года по адресу д. 71 ул. Хангчонг, район Хоанкием, Ханой.