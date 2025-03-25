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НОВОСТИ

Газета Granma запускает специальный раздел, посвященный 65-летию дружественных отношений Вьетнама и Кубы

Как сообщает корреспондент Вьетнамского информационного агентства (ВИА) в Гаване, в честь 65-летия с момента официального установления дипломатических отношений между Кубой и Вьетнамом (2 декабря 1960 — 2 декабря 2025), газета Granma, орган Коммунистической партии Кубы, представила специальный раздел, в котором собраны редкие фотографии и материалы, рассказывающие о крепких и особых отношениях между двумя народами.
  Специальный раздел, обобщающий ценные изображения и документы об отношениях между двумя странами  
Газета Granma надеется, что специальный цифровой архив под названием «Куба и Вьетнам: общие пути», который был представлен читателям 24 марта, станет самым живым музеем, посвященным верности и дружбе двух народов.

Этот год также был официально признан двумя странами как «Год дружбы», подтверждая уникальные и образцовые отношения в истории международных связей.

Специальный раздел, который выходит в год 60-летия первого выпуска Granma (4 октября 1965), является не просто коллекцией материалов в изображениях, он также хранит такие символичные моменты, как заявление Командующего Фиделя: «Для Вьетнама Куба готова отдать свою кровь», теплая улыбка Хо Ши Мина при встрече с первой кубинской делегацией, посетившей Вьетнам, а также корабли, привозившие сахар из Карибского острова в порт Хайфон.

Сегодня архив Granma цифровизировал более 5000 статей с периода войны во Вьетнаме с Американцами, 200 редких цветных фотографий Ханоя 1970-х годов, а также оригинальную речь лидера Кубы Фиделя Кастро, произнесенную во время его визита в Куангчи в 1973 году, в условиях войны и разрушений.

В своем послании к специальному разделу главный редактор Granma Яилин Орта Ривера подчеркнула, что газета не только сохраняет прошлое, но и строит будущее.

Granma также реализует проект цифрового медиа-сотрудничества с газетой Нянзан, создавая документальный фильм в формате 4K

о 65-летнем пути отношений Кубы и Вьетнама и готовит виртуальную выставку «Хо Ши Мин - Фидель: два человека, одна идеология».

Название раздела «Куба и Вьетнам: общие пути» вдохновлено одноименной песней кубинского музыканта Сильвио Родригеса, символизируя продолжение пути дружбы между странами. В условиях глобальных изменений отношения между Кубой и Вьетнамом остаются такими же искренними, как и в первые годы их существования: безграничная дружба, братство без преград.

Желающие могут следить за специальным разделом по ссылке: https://www.granma.cu/vietnam-y-cuba.

ВИА/ИЖВ

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