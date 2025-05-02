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НОВОСТИ

В CEBR прогнозируют, что к 2036 году Вьетнам станет второй по величине экономикой в Юго-Восточной Азии

Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR) в своем отчете “Таблица мирового экономического рейтинга 2022” прогнозирует, что к 2036 году Вьетнам станет второй по величине экономикой в Юго-Восточной Азии после Индонезии и 20-й по величине экономикой в мире. В отчете указывалось, что, по оценкам, по состоянию на 2021 год скорректированный по паритету покупательной способности ВВП Вьетнама на душу населения составит 11 608 долларов США.

В нем говорится, что история экономического роста Вьетнама была ничем иным, как чудом: реформа «Доймой» в середине 1980-х годов в сочетании с благоприятными мировыми тенденциями позволила стране достичь быстрого экономического роста и превратить ее из бедной страны в страну с уровнем ниже среднего.

Вьетнам стремится достичь статуса страны с высоким уровнем дохода к 2045 году. Для этого он должен расти со среднегодовым темпом около 5 % на душу населения. Тем не менее, на пути к статусу страны с высоким уровнем дохода он сталкивается с серьезными проблемами. В условиях сокращения объемов мировой торговли и старения населения ей необходимо резко повысить эффективность реализации своей политики, особенно в тех секторах, которые серьезно пострадают от автоматизации и изменения климата.

По прогнозам CEBR, в период с 2021 по 2036 год положение Вьетнама в Мировой экономической лиге значительно улучшится, и к 2036 году его рейтинг поднимется с 41-го на 20-е место.

ИЖВ/ВИА

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