НОВОСТИ
В 2026 году планируется развитие почти 159 тысяч квартир социального жилья
Министерство строительства отмечает, что в 2025 году был зафиксирован заметный прогресс в развитии социального жилья: по всей стране было завершено строительство более 103 000 квартир, что на 3 % превышает план. Однако темпы реализации между регионами по-прежнему существенно различаются, что требует более решительных управленческих мер для достижения цели строительства одного миллиона квартир.
Согласно отчёту, подготовленному к пятому заседанию Центрального руководящего комитета по политике в сфере жилья и рынка недвижимости, на сегодняшний день по всей стране реализуется 698 проектов социального жилья общей мощностью 657 441 квартира; из них 193 проекта завершены и обеспечили 169 643 квартиры; 200 проектов находятся на стадии строительства с объёмом 133 611 квартир, а 305 проектов получили одобрение инвестиционной политики, что эквивалентно 354 187 квартирам.
В целом количество завершённых, строящихся или одобренных к инвестированию проектов составляет около 62 % целевого показателя Программы по строительству 1 062 200 квартир социального жилья к 2030 году.
В 2025 году 20 регионов выполнили или превысили плановые показатели, при этом многие крупные провинции и города сыграли ведущую роль. Ханой завершил строительство 5 158 квартир, превысив план на 10 %; город Хошимин выполнил показатель в полном объёме — 13 040 квартир; Хайфон достиг 123 %, Бакнинь — 120 %. В ряде регионов зафиксировано значительное превышение первоначального плана, в частности в Тхайнгуене (390 %), Нгеане (175 %), Футхо (154 %), Хынгйене (137 %) и Шонле (204 %).
Тем не менее 11 регионов не выполнили план 2025 года, главным образом в горных районах, Центральном нагорье и дельте реки Меконг. Примечательно, что провинция Хатинь не ввела в эксплуатацию ни одной квартиры социального жилья, несмотря на установленный показатель в 200 квартир; Лангшон достиг лишь 27 %, Ламдонг — 29 %, Анзянг — 41 %, Зялай — 48 %. Кроме того, Каобанг, Дьенбьен и Лайчау — три региона, которым в 2025 году не были установлены показатели по развитию социального жилья.
Значительные различия между регионами отражают различия в земельных ресурсах, возможностях реализации проектов, доступе к финансированию, а также уровне внимания местных властей к политике социального обеспечения в сфере жилья.
Наряду с регионами, многие центральные министерства и ведомства также активно участвуют в программе развития социального жилья. Министерство общественной безопасности начало строительство 11 проектов жилья общей вместимостью 10 105 квартир, что значительно превышает установленный показатель. Министерство обороны реализует два проекта общей мощностью 2 841 квартира в провинциях Кханьхоа и Куангнинь. Всеобщая конфедерация труда Вьетнама начала строительство трёх проектов жилья для рабочих, обеспечив 1 700 квартир в провинциях Донгтхап, Виньлонг и Бакнинь.