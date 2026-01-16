В 2026 году планируется развитие почти 159 тысяч квартир социального жилья

Министерство строительства отмечает, что в 2025 году был зафиксирован заметный прогресс в развитии социального жилья: по всей стране было завершено строительство более 103 000 квартир, что на 3 % превышает план. Однако темпы реализации между регионами по-прежнему существенно различаются, что требует более решительных управленческих мер для достижения цели строительства одного миллиона квартир.

Проект социального жилья «Баонинь 2» (провинция Куангчи) ускоряет темпы реализации, чтобы успеть передать жильё клиентам в III квартале 2026 года. Фото: ВИА

Согласно отчёту, подготовленному к пятому заседанию Центрального руководящего комитета по политике в сфере жилья и рынка недвижимости, на сегодняшний день по всей стране реализуется 698 проектов социального жилья общей мощностью 657 441 квартира; из них 193 проекта завершены и обеспечили 169 643 квартиры; 200 проектов находятся на стадии строительства с объёмом 133 611 квартир, а 305 проектов получили одобрение инвестиционной политики, что эквивалентно 354 187 квартирам.

В целом количество завершённых, строящихся или одобренных к инвестированию проектов составляет около 62 % целевого показателя Программы по строительству 1 062 200 квартир социального жилья к 2030 году.

В 2025 году 20 регионов выполнили или превысили плановые показатели, при этом многие крупные провинции и города сыграли ведущую роль. Ханой завершил строительство 5 158 квартир, превысив план на 10 %; город Хошимин выполнил показатель в полном объёме — 13 040 квартир; Хайфон достиг 123 %, Бакнинь — 120 %. В ряде регионов зафиксировано значительное превышение первоначального плана, в частности в Тхайнгуене (390 %), Нгеане (175 %), Футхо (154 %), Хынгйене (137 %) и Шонле (204 %).

Тем не менее 11 регионов не выполнили план 2025 года, главным образом в горных районах, Центральном нагорье и дельте реки Меконг. Примечательно, что провинция Хатинь не ввела в эксплуатацию ни одной квартиры социального жилья, несмотря на установленный показатель в 200 квартир; Лангшон достиг лишь 27 %, Ламдонг — 29 %, Анзянг — 41 %, Зялай — 48 %. Кроме того, Каобанг, Дьенбьен и Лайчау — три региона, которым в 2025 году не были установлены показатели по развитию социального жилья.

Значительные различия между регионами отражают различия в земельных ресурсах, возможностях реализации проектов, доступе к финансированию, а также уровне внимания местных властей к политике социального обеспечения в сфере жилья.

Наряду с регионами, многие центральные министерства и ведомства также активно участвуют в программе развития социального жилья. Министерство общественной безопасности начало строительство 11 проектов жилья общей вместимостью 10 105 квартир, что значительно превышает установленный показатель. Министерство обороны реализует два проекта общей мощностью 2 841 квартира в провинциях Кханьхоа и Куангнинь. Всеобщая конфедерация труда Вьетнама начала строительство трёх проектов жилья для рабочих, обеспечив 1 700 квартир в провинциях Донгтхап, Виньлонг и Бакнинь.