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НОВОСТИ

В 2026 году все городские и сельские районы будут использовать оборудование 5G

В конференции приняли участие высокопоставленные представители правительства, мировые технологические корпорации и отраслевые эксперты с целью изучения потенциала новых технологий. 15 апреля в Ханое официально открылась Национальная цифровая конференция высокого уровня (GSMA Digital Nation Summit), организованная Глобальной ассоциацией мобильной связи (GSMA) и Вьетнамской ассоциацией цифровых коммуникаций (VDCA). Это первый раз, когда конференция проводится во Вьетнаме.

Под темой «Соединяя Вьетнам – Роль мобильной отрасли в построении цифрового государства», конференция сосредоточилась на обсуждении решений по созданию современной и устойчивой цифровой экосистемы Вьетнама. Здесь GSMA и VDCA совместно рассматривают методы содействия ускоренной цифровой трансформации страны.

Мероприятие способствует продвижению всеобъемлющей цифровой трансформации, построению цифровой экономики во Вьетнаме, объединению ведущих мировых технологических компаний и созданию импульса для развития цифровой инфраструктуры в реализации Резолюции №57.

На конференции, говоря о развитии инфраструктуры, заместитель генерального директора корпорации Viettel Нгуен Дат заявил:

«Несмотря на значительные инвестиционные затраты, мы стремимся быстро развернуть сеть 5G с целью к 2026 году достичь охвата, сопоставимого с нынешней сетью 4G. Все городские и сельские районы будут обеспечены самым современным оборудованием 5G Massive MIMO (массовая многоканальная антенная система), обеспечивающим высокую производительность и готовность к новым поколениям цифровых сервисов. Эта цель направлена на то, чтобы каждый гражданин имел равный доступ к технологиям, независимо от региона проживания, тем самым сокращая цифровой разрыв во Вьетнаме и двигаясь к цели - к 2030 году цифровая экономика должна составлять 30% ВВП страны».

Представитель Viettel High Tech - подразделения, занимающегося исследованием и производством высокотехнологичного оборудования корпорации Viettel - отметил, что Viettel полностью овладела технологией ядра сети 5G, утвердив за собой роль не только оператора связи, но и разработчика технологий.

Не ограничиваясь внедрением автономной 5G-сети, на одной из сессий Viettel также представил положительные результаты исследований и разработок технологии Open RAN - стратегического направления, которое позволяет повысить независимость телеком-инфраструктуры, сократить зависимость от зарубежных поставщиков, а также усилить гибкость и открытость сетевой архитектуры. Освоив как программное, так и аппаратное обеспечение, Viettel входит в число немногих операторов в мире, способных развернуть полноценную автономную экосистему 5G.

На этой прочной основе Viettel намерен продвигаться к технологиям 5G Advanced и 6G в течение следующих пяти лет, продолжая укреплять свою позицию лидера в области телекоммуникаций и информационных технологий во Вьетнаме и в регионе.

Во второй половине дня 15 апреля представители Viettel Cyber Security и Viettel IDC проведут обсуждение с GSMA, LG, Nokia и Ericsson по вопросам технологических решений и формулирования политик в области кибербезопасности и искусственного интеллекта.

«Цифровая экономика Вьетнама развивается очень быстро, возможно, это одна из самых быстрорастущих экономик в регионе, а Viettel — один из крупнейших операторов. Голос Вьетнама и Viettel заслуживает большего влияния в отрасли, и это мероприятие — первый шаг на этом пути», заявил Джулиан Горман, региональный директор GSMA по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

ВИА/ИЖВ

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