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В 2024 году экспорт риса достигнет рекордного оборота в 5 миллиардов долларов США
Существует достаточно возможностей для экспорта вьетнамского риса, поскольку спрос на него у крупных импортеров, таких как Филиппины, Индонезия, Китай и Африка, огромен.
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), Индонезия импортировала 2,2 млн тонн риса за первые пять месяцев 2024 года и планирует импортировать еще 2,1 млн тонн в период с июня по декабрь.
Ву Туан Ань поделился, что Индонезия может импортировать до 4,3 млн тонн риса в 2024 году, если урожай в стране не оправдает ожиданий из-за засухи, наводнений или вредителей, что станет возможностью для вьетнамских экспортеров риса, поскольку качество вьетнамского риса находится на одном из самых высоких уровней в мире.
Кроме того, есть хорошие шансы экспортировать рис на Филиппины, которые импортировали более 1,7 млн тонн риса из Вьетнама в первые шесть месяцев этого года, и, по прогнозам, спрос останется стабильным в оставшиеся месяцы года, добавил он.
Данные Вьетнамской таможни показали, что с начала года по середину июля Вьетнам отгрузил более 4,8 млн тонн риса, что принесло стране почти 3,1 млрд долларов США. Средняя экспортная цена на рис выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 612,3 доллара США за тонну.
Нгуен Нгок Нам, председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации, подтвердил, что спрос на рис в мире по-прежнему огромен, а традиционные рынки, такие как Китай, Филиппины, Индонезия, являются основными импортерами вьетнамского риса. Ассоциация активно продвигает вьетнамский рис на новые рынки, такие как Африка и Ближний Восток.
MARD заявила, что производство нелущеного риса во Вьетнаме, как ожидается, достигнет более 43 миллионов тонн в 2024 году, что достаточно для обеспечения внутреннего потребления и экспортного спроса на более чем 8 миллионов тонн лущеного риса.