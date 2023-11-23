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НОВОСТИ

В 2024 году город Хошимин планирует принять 6 млн. иностранных туристов

Хошимин поставил перед собой задачу принять в следующем году 6 млн иностранных гостей, которые потратят на поездки около 190 трлн. донгов (7,8 млрд. долл. США), сообщает муниципальный департамент туризма. В условиях стабильной политико-экономической обстановки, стабильного восстановления туризма и смежных отраслей вьетнамский южный центр ожидает приток туристов из Республики Корея, Японии, Индии и Китая.

По состоянию на октябрь город обслужил более 4,1 млн. иностранных гостей, что составляет 82% от плана на этот год. В связи с приближением пикового сезона для иностранных туристов город надеется обслужить 5 млн иностранных туристов за весь 2023 год.

По данным крупных туроператоров, таких как Saigontourist, Vietravel и TST Tourist, туры для знакомства с Хошимином и межрегиональные туры, между Хошимином и соседними провинциями во время фестивалей в конце года, продаются как «горячие пирожки».

В начале декабря Департамент туризма организует третью Неделю туризма в городе, чтобы стимулировать спрос на международный и внутренний туризм, а также создать возможность для туристических фирм представить свои привлекательные предложения на 2024 год.

Главным событием недели станет 6-й международный марафон Techcombank HCM City 8-10 декабря, который, как ожидается, привлечет 14.000 иностранных и отечественных бегунов.

По словам директора Департамента туризма Нгуен Тхи Ань Хоа, в рамках туристической недели будет представлен целый ряд продуктов, в том числе ночной тур в Нябе, оздоровительный туризм.

Кроме того, ожидается, что более мягкие визовые правила и продление срока пребывания иностранцев привлекут в город больше иностранных туристов в пик сезона.

Однако, по словам представителей департамента, процесс получения визы остается медленным и длительным. Тем не менее, в настоящее время Вьетнам предоставляет визовые льготы только 25 странам, что значительно меньше, чем у таких стран региона, как Индонезия (169), Филиппины (166), Малайзия (156) и Сингапур (150). Он рекомендовал Иммиграционному департаменту сократить сроки рассмотрения визовых заявлений туристических фирм.

Помимо этого, будет активизирована деятельность по продвижению туризма на зарубежных рынках, а также обновлены предложения по местному туризму, чтобы обеспечить посетителям лучшие впечатления.

ВИА/ИЖВ

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