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В 2024 году город Хошимин ожидает значительный рост туризма
В 2023 году город был удостоен звания «Ведущее направление для деловых поездок в Азии», «Ведущее направление для проведения фестивалей и мероприятий в Азии» и вошел в список 100 лучших городов мира 2023 года (Top 100 City Destinations Index 2023).
Нгуен Тхи Ань Хоа отметила, что город поставил перед собой цель привлечь в этом году около 6 миллионов иностранных и 38 миллионов внутренних туристов, а также получить доход в размере 190 триллионов донгов.
По данным департамента, город продолжает улучшать качество туристических продуктов, а также диверсифицировать местные продукты. В дополнение к коммуникационным и рекламным кампаниям, он будет уделять больше внимания использованию цифровых приложений в туристическом секторе.
Он также продолжает уделять внимание существующим туристическим продуктам, связанным с культурными и историческими ценностями, внутригородским водным путям и программам, способствующим развитию туристических связей между городом и шестью регионами и 46 населенными пунктами по всей стране.
В 2024 году город сосредоточится на реализации своей стратегии развития туризма до 2030 года, направленной на всестороннее и устойчивое развитие местного туристического сектора.