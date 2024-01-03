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НОВОСТИ

В 2024 году город Хошимин ожидает значительный рост туризма

Хошимин ожидает значительного роста туризма в 2024 году после обнадеживающих результатов 2023 года, заявила директор городского департамента туризма Нгуен Тхи Ань Хоа. В прошлом году город посетило около 5 миллионов иностранных и более 35 миллионов отечественных туристов. Туристический оборот Хошимина достиг почти 160 триллионов донгов (7,8 миллиарда долларов США).

В 2023 году город был удостоен звания «Ведущее направление для деловых поездок в Азии», «Ведущее направление для проведения фестивалей и мероприятий в Азии» и вошел в список 100 лучших городов мира 2023 года (Top 100 City Destinations Index 2023).

Нгуен Тхи Ань Хоа отметила, что город поставил перед собой цель привлечь в этом году около 6 миллионов иностранных и 38 миллионов внутренних туристов, а также получить доход в размере 190 триллионов донгов.

По данным департамента, город продолжает улучшать качество туристических продуктов, а также диверсифицировать местные продукты. В дополнение к коммуникационным и рекламным кампаниям, он будет уделять больше внимания использованию цифровых приложений в туристическом секторе.

Он также продолжает уделять внимание существующим туристическим продуктам, связанным с культурными и историческими ценностями, внутригородским водным путям и программам, способствующим развитию туристических связей между городом и шестью регионами и 46 населенными пунктами по всей стране.

В 2024 году город сосредоточится на реализации своей стратегии развития туризма до 2030 года, направленной на всестороннее и устойчивое развитие местного туристического сектора.

ВИА/ИЖВ

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