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НОВОСТИ

В 2024 году в провинции Куангнинь появится 62 новых туристических продукта

Северная пограничная провинция Куангнинь, где находится признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия залив Халонг, планирует ввести в эксплуатацию 62 новых туристических продукта в 2024 году, чтобы улучшить впечатления, продлить продолжительность пребывания и стимулировать расходы туристов.
  Залив Халонг. Фото: ВИA  
В частности, в районе залива Халонг – Байтылонг будет представлено 11 продуктов, таких как лодочные перевозки из Халонга в Бай Ты Лонг, игры на воде и традиционные гонки на лодках.

В городе Халонг будут представлены еще девять продуктов, включая пешеходную улицу в корейском стиле, паромную переправу Байчай и туризм в горной общине, в то время как в уезде Вандон появятся 14 новых продуктов, связанных со здравоохранением, спортом на открытом воздухе и MICE (встречи, поощрения, конференции и выставки) туризмом; а также Кото - седьмой островной уезд.

В период празднования Нового года с 10 по 14 февраля, с первого по пятый день первого лунного месяца, Куангнинь принял более 800.000 туристов, в том числе 109.000 иностранцев.

Населенный пункт стремится обслужить 17 миллионов туристов, включая 3 миллиона иностранцев, в этом году.

ИЖВ/ВИА

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