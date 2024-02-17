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В 2024 году в провинции Куангнинь появится 62 новых туристических продукта
В городе Халонг будут представлены еще девять продуктов, включая пешеходную улицу в корейском стиле, паромную переправу Байчай и туризм в горной общине, в то время как в уезде Вандон появятся 14 новых продуктов, связанных со здравоохранением, спортом на открытом воздухе и MICE (встречи, поощрения, конференции и выставки) туризмом; а также Кото - седьмой островной уезд.
В период празднования Нового года с 10 по 14 февраля, с первого по пятый день первого лунного месяца, Куангнинь принял более 800.000 туристов, в том числе 109.000 иностранцев.
Населенный пункт стремится обслужить 17 миллионов туристов, включая 3 миллиона иностранцев, в этом году.