В 2023 году Viettel планирует ввести в эксплуатацию новый подводный оптоволоконный кабель ADC

19 апреля, по информации Военно-телекоммуникационной промышленной корпорации (Viettel), международный подводный кабель, отвечающий за интернет между странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Asia Direct Cable (сокращенно ADC-кабель) официально будет подключен к станции в городе Куинён, провинция Биньдинь. Этот оптоволоконныйкабель обладает пропускной способностью более 140 Тбит/с, что является наибольшей пропускной способностью во Вьетнаме.

Доан Дай Фонг, заместитель генерального директора Viettel Enterprise Solutions Corporation, сообщил, что после завершения прокладки кабеля ADC он будет официально запущен Viettel в коммерческую эксплуатацию в 2023 году.

ADC имеет подземный кабель длиной 9.800 км с предполагаемой общей пропускной способностью более 140 Тбит/с. ADC способен обеспечить развертывание приложений для международного подключения к интернету, требующих высокой скорости, таких как интернет вещей (IoT); автоматизация (робототехника); искусственный интеллект (ИИ); виртуальная реальность (AR/VR). С использованием самой современной технологии передачи на сегодняшний день общие первоначальные инвестиции в кабельную линию составляют 290 млн. долл. США.

Вместе с другими действующими в настоящее время подводными оптоволоконными кабелями, когда Viettel введет в эксплуатацию, ADC добавит 18 Тбит/с к общей пропускной способности международного соединения Viettel.

ADC является 5-й подводной кабельной линией, в которую вложила крупный капитал Группа военной промышленности и телекоммуникаций Viettel. Кабельная линия также получила инвестиционно-строительное сотрудничество с крупнейшими международными телекоммуникационными группами мира, такими как Singtel (Сингапур), China Telecom (Китай), SoftBank (Япония), China Unicom (Гонконг), Китай), PLDT (Филиппины), TATA Communications (Индия).

В настоящее время Viettel является единственной организацией во Вьетнаме, инвестирующей в подводный оптоволоконный кабель ADC. Соответственно, станция в городе Куинён также станет третьей подводной кабельной станцией, принадлежащей этому подразделению.