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В 2023 году экспорт риса Вьетнама наверняка составит более $4 млрд

Как сообщили во Вьетнамской продовольственной ассоциации, в июле 2023 года снова был зафиксирован значительный рост экспорта риса Вьетнама. Как сообщили во Вьетнамской продовольственной ассоциации, в июле 2023 года снова был зафиксирован значительный рост экспорта риса Вьетнама. За период с начала этого года объем экспорта риса страны в количественном выражении составил более 4,48 млн. тонн, а в стоимостном выражении – около 2,4 млрд. долларов США, что на 17% и 28% больше по сравнению с тем же периодом 2022 года, соответственно.

Объем экспорта риса увеличился, поскольку в этом году средняя экспортная цена на рис резко возросла. А именно, средняя экспортная цена на вьетнамский рис превысила 530 долларов США за тонну, а в аналогичный период прошлого года составил около 490 долларов США за тонну.

Вьетнамская продовольственная ассоциация считает, что в этом году условия становятся наиболее благоприятными для экспорта риса, когда отечественное производство хорошо развивается и большинство крестьян перешли на выращивание качественного риса с высокой стоимостью. В частности, мировой запрос на рис резко увеличился.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама Чан Тхань Нам отметил, что в обстановке, когда мировая экономика сталкивается с трудностями, политическая нестабильность также значительно препятствует экспорту товаров в целом, и сельхозпродукции в частности, однако экспорт риса дает положительные результаты.

По прогнозу Министерства сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама, в 2023 году экспорт вьетнамского риса наверняка в количественном выражении составит примерно 7,2 млн. тонн, а в стоимостном выражении – более 4 млрд. долларов США. Это будет рекордный уровень в истории экспорта риса Вьетнама.

Чтобы совершить прорыв в экспорте риса в оставшиеся месяцы этого года, Вьетнамская продовольственная ассоциация сообщила, что она будет активно призывать своих членов, особенно крупные предприятия, такие как Северная продовольственная компания, Южная продовольственная компания, к закупке и потреблению риса для обеспечения интересов крестьян в соответствии с действующей политикой; требовать от своих членов строго соблюдать правила экспорта риса; обеспечивать баланс экспорта и внутреннего потребления, что будет способстовать стабилизации цен на рис на отечественном рынке.

ВИА/ИЖВ

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