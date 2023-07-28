НОВОСТИ
В 2023 году экспорт риса Вьетнама наверняка составит более $4 млрд
Объем экспорта риса увеличился, поскольку в этом году средняя экспортная цена на рис резко возросла. А именно, средняя экспортная цена на вьетнамский рис превысила 530 долларов США за тонну, а в аналогичный период прошлого года составил около 490 долларов США за тонну.
Вьетнамская продовольственная ассоциация считает, что в этом году условия становятся наиболее благоприятными для экспорта риса, когда отечественное производство хорошо развивается и большинство крестьян перешли на выращивание качественного риса с высокой стоимостью. В частности, мировой запрос на рис резко увеличился.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама Чан Тхань Нам отметил, что в обстановке, когда мировая экономика сталкивается с трудностями, политическая нестабильность также значительно препятствует экспорту товаров в целом, и сельхозпродукции в частности, однако экспорт риса дает положительные результаты.
По прогнозу Министерства сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама, в 2023 году экспорт вьетнамского риса наверняка в количественном выражении составит примерно 7,2 млн. тонн, а в стоимостном выражении – более 4 млрд. долларов США. Это будет рекордный уровень в истории экспорта риса Вьетнама.
Чтобы совершить прорыв в экспорте риса в оставшиеся месяцы этого года, Вьетнамская продовольственная ассоциация сообщила, что она будет активно призывать своих членов, особенно крупные предприятия, такие как Северная продовольственная компания, Южная продовольственная компания, к закупке и потреблению риса для обеспечения интересов крестьян в соответствии с действующей политикой; требовать от своих членов строго соблюдать правила экспорта риса; обеспечивать баланс экспорта и внутреннего потребления, что будет способстовать стабилизации цен на рис на отечественном рынке.