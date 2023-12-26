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В 2023 году Ханой принимает 24 миллиона посетителей
Общий доход от туризма оценивается в 87,65 трлн донгов (3,65 млрд долларов США), что свидетельствует о значительном росте на 45,5% по сравнению с предыдущим годом.
Директор департамента Данг Хыонг Жанг подчеркнул, что сектор уделяет особое внимание созданию туров и туристических продуктов, основанных на традиционных культурных ценностях, добавив, что введение 15 привлекательных ночных туристических продуктов также получило положительные отзывы туристов.
Департамент провел различные программы, направленные на укрепление своих сильных сторон в таких видах туризма, как кулинарный, MICE (встречи, конференции и выставки) и медицинский туризм. В сотрудничестве с районами, пригородными зонами и туристическими агентствами сектор предложил новые экспериментальные туры, связанные с объектами наследия и памятниками, а также ремесленными деревнями. По его словам, также были разработаны продукты речного туризма, чтобы соединить туристические направления вдоль Красной реки и реки Дуонг.
В этом году Ханой был удостоен нескольких наград World Travel Awards, в том числе «Ведущее городское направление в Азии», «Ведущее направление для отдыха в Азии» и «Ведущее агентство по управлению городским туризмом в Азии 2023».
Город также впервые получил награду World Golf Awards как «Лучшее в мире направление для гольфа». Кроме того, город может похвастаться 48 из 103 ресторанов, отмеченных гидом Мишлен, причем три из них получили статус «одной звезды» Мишлен. По данным TripAdvisor, Ханой занял 17-е место среди 25 известных туристических направлений и третью позицию среди 20 лучших мест для любителей кулинарии.
Данг Хыонг Жанг сказал, что в следующем году город будет стремиться обслужить около 26,5 млн туристов, что на 10,4% больше, чем в прошлом году. В том числе 5 миллионов иностранных и 21,5 миллиона внутренних туристов, рост которых по сравнению с прошлым годом составит 25 % и 7,5 %. Общий доход, по прогнозам, вырастет на 13,8% в год и составит около 99,77 триллионов донгов.