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НОВОСТИ

В 2023 году положительное сальдо торгового баланса сектора сельского, лесного и рыбного хозяйства составит более 12 млрд. долл. США

Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама достигнет рекордного положительного сальдо торгового баланса в 12,07 миллиарда долларов США в 2023 году, увеличившись на 43,7% и составив более 42,5% от общего положительного сальдо торгового баланса страны, сообщили на пресс-конференции в Ханое 29 декабря. За год страна заработала 53,01 миллиарда долларов США на экспорте сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции. Примечательно, что по некоторым позициям был зафиксирован рекордно высокий экспортный оборот, в том числе по фруктам и овощам - 5,69 млрд. долл. США (рост на 69,2 %) и рису - 4,78 млрд. долл. США (рост на 38,4 %).

Четырьмя другими экспортными товарами, принесшими домой более 3 млрд. долл. США, были орехи кешью (3,63 млрд. долл. США), кофе (4,18 млрд. долл. США), креветки (3,38 млрд. долл. США), а также древесина и изделия из нее (13,37 млрд. долл. США).

В 2023 году страна поставит за рубеж дуриана на сумму около 2,25 млрд. долл. США, что в пять раз больше, чем в 2022 году.

Сельское хозяйство продолжает подтверждать свое важное положение в качестве основы экономики, способствуя надежному обеспечению продовольственной безопасности, основных балансов национальной экономики и стабилизации макроэкономики.

Общий объем производства риса в стране достиг 43,4 млн тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2022 годом. При этом производство аквакультуры составило 9,3 млн тонн, увеличившись на 2,9% по сравнению с прошлым годом.

Ароматный вьетнамский сорт риса ST25 во второй раз получил награду World's Best Rice 2023.

По словам Нгуен Ван Вьета, директора Департамента планирования Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в лесном секторе произошла важная веха: были успешно завершены процедуры по передаче сокращенного объема выбросов углерода в размере 10,3 млн тонн в Фонд лесного углеродного партнерства (FCPF) через Всемирный банк (ВБ). Сумма сделки, оцениваемая в 5 долларов США за тонну CO2, составляет 51,5 миллиона долларов США.

Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дук Тьен заявил, что хорошие экспортные сигналы создадут предпосылки для сельскохозяйственного сектора, чтобы еще больше увеличить экспорт в 2024 году.

ИЖВ/ВИА

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