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В 2023 году положительное сальдо торгового баланса сектора сельского, лесного и рыбного хозяйства составит более 12 млрд. долл. США
Четырьмя другими экспортными товарами, принесшими домой более 3 млрд. долл. США, были орехи кешью (3,63 млрд. долл. США), кофе (4,18 млрд. долл. США), креветки (3,38 млрд. долл. США), а также древесина и изделия из нее (13,37 млрд. долл. США).
В 2023 году страна поставит за рубеж дуриана на сумму около 2,25 млрд. долл. США, что в пять раз больше, чем в 2022 году.
Сельское хозяйство продолжает подтверждать свое важное положение в качестве основы экономики, способствуя надежному обеспечению продовольственной безопасности, основных балансов национальной экономики и стабилизации макроэкономики.
Общий объем производства риса в стране достиг 43,4 млн тонн, увеличившись на 1,7% по сравнению с 2022 годом. При этом производство аквакультуры составило 9,3 млн тонн, увеличившись на 2,9% по сравнению с прошлым годом.
Ароматный вьетнамский сорт риса ST25 во второй раз получил награду World's Best Rice 2023.
По словам Нгуен Ван Вьета, директора Департамента планирования Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, в лесном секторе произошла важная веха: были успешно завершены процедуры по передаче сокращенного объема выбросов углерода в размере 10,3 млн тонн в Фонд лесного углеродного партнерства (FCPF) через Всемирный банк (ВБ). Сумма сделки, оцениваемая в 5 долларов США за тонну CO2, составляет 51,5 миллиона долларов США.
Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дук Тьен заявил, что хорошие экспортные сигналы создадут предпосылки для сельскохозяйственного сектора, чтобы еще больше увеличить экспорт в 2024 году.