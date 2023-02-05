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В 2023 году контроль над инфляцией остается главным приоритетом для многих стран
Для Вьетнама поддерживание макроэкономической стабильности, содействия росту и сдерживанию инфляции примерно на 4,5% в 2023 году являются важными целями, которым правительство, министерства, секторы и местные администрации уделяют особое, первоначальное и приоритетное внимание.
Экономический эксперт, бывший директор Главного статистического управления Нгуен Бить Лам считал, что инфляция в 2023 году снизится, но все же будет значительно выше, чем цель центральных банков, что по-прежнему является самым большим риском для многих экономик. Страны продолжают повышать процентные ставки, проводить жесткую денежно-кредитную и фискальную политику. Мировой финансовый и валютный рынок сопряжен с потенциальными рисками и неопределенностями.
Вместе с тем конфликт на Украине еще не завершился, что отразится на ценах на бензин, транспортных расходах, логистике, производственно-потребительских цепочках поставок; высок риск дестабилизации энергетической и продовольственной безопасности; а экстремальные погодные явления, вызванные изменением климата, оказывают давление на энергетику.
Кроме того, цены на энергоносители и продукты питания могут колебаться сложно и непредсказуемо, хотя цены на эти две товарные группы снизились в последние годы, но все еще остаются на высоком уровне.
В этом контексте в 2023 году правительства стран поставили первоочередный приоритет по сдерживанию и контролю инфляции, готовы променять низкие темпы роста на борьбу с инфляцией.
В ответ на укрепление доллара США экономист Нгуен Бить Лам сказал, что в денежно-кредитной политике страны будут продолжать повышать процентные ставки, чтобы контролировать инфляцию и предотвращать инфляционные ожидания; в настоящее время около 90 стран повысили процентные ставки, при этом число повышений процентных ставок было самым высоким с 1970 г. Федеральная резервная система США (ФРС) подтвердила, что продолжит повышать процентные ставки для сдерживания инфляции и доведет базовую ставку до 4,5% в начале 2023 года, несмотря на риск замедления роста. Чтобы справиться с укреплением курса доллара США, помимо повышения процентных ставок, страны будут продолжать принимать решительные меры для предотвращения девальвации местной валюты.
Что касается фискальной политики, то в центре внимания находятся меры адресной поддержки малообеспеченных и уязвимых слоев населения. В 2022 году правительство Германии объявило о пакете субсидий на электроэнергию и общественный транспорт на сумму 63 млрд. евро; правительство Великобритании выделило пакет субсидий на сумму 150 млрд. фунтов стерлингов для домашних хозяйств и предприятий. Прогнозируется, что эта фискальная политика будет продолжена и в 2023 году.
Оценивая целевой показатель инфляции во Вьетнаме в 4,5% в 2023 году, экономист Нгуен Бить Лам сказал, что инфляция в 2023 году имеет много интересных особенностей, поскольку цены на товары и услуги в 2023 году находятся под давлением многих факторов: инфляционное давление спроса из-за реализации программы социально-экономического восстановления и развития вызвало резкое увеличение совокупного спроса; инфляционное давление издержек в контексте укрепления доллара США увеличивает стоимость импорта сырья и топлива.
В частности, бензин и электроэнергия являются двумя стратегическими энергетическими товарами, важными для потребления и производства. Спрос на эти два товара возрастет в 2023 году, когда увеличится общий спрос.
Международные финансовые институты прогнозируют рост цен на бензин в ближайшем будущем. Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры приняли решение сократить добычу, и Российская Федерация объявила, что может сократить добычу нефти на 5-7% в начале 2023 года, что повлияет на цены на нефть на рынке мира.
В 2023 году Китай постепенно отказался от политики нулевого COVID-19, вновь открыв свою экономику. Когда экономика улучшится, Китай увеличит импорт сырой нефти и производственных материалов, подтолкнув мировые цены на сырье, оказав повышенное давление на цены на многие потребительские товары и другие услуги, после чего глобальная инфляция восстановится. По оценкам Bloomberg, когда Китай полностью откроет свою экономику в середине 2023 года, а цены на энергоносители вырастут на 20%.
Внутренние цены на электроэнергию остаются неизменными в течение последних нескольких лет, в то время как цены на уголь и газ, используемые для производства электроэнергии, выросли, а тепловые и газовые электростанции составляют большую долю от общего объема вырабатываемой электроэнергии. Поэтому прогнозируется, что в 2023 году Правительство может повысить цены на электроэнергию, создав ресурсы для обеспечения достаточного объема электроэнергии для нужд экономики.
Инфляционное давление в 2023 году также связано с возможностью корректировки в соответствии с дорожной картой для повышения цен на услуги, управляемые государством, такие как образование и здравоохранение.
Кроме того, в 2022 году завершился ряд мер, направленных на стабилизацию производственно-хозяйственной деятельности предприятий и жизни людей. Стихийные бедствия и эпидемии могут повлиять на продовольствие и цены на продовольствие в некоторых пострадавших населенных пунктах, что также повысит ИПЦ. Учитывая давление на инфляцию со стороны упомянутых выше факторов, нелегко достичь целевого показателя сдерживания инфляции на уровне около 4,5% в 2023 году.
Экономист Нгуен Бить Лам отметил, чтобы контролировать целевой уровень инфляции в 4,5% в 2023 году, правительству и бизнесу необходимо синхронно внедрять множество решений. В ближайшем будущем правительство оперативно устранит трудности и препятствия в административных механизмах, политике и процедурах, пересмотрит и отменит необоснованные законы, чтобы сократить затраты на ввод в строй предприятий, создать благоприятную среду для честного и открытого бизнеса, обеспечить достаточное предложение для удовлетворения растущего спроса, снижая инфляционное давление.
Кроме того, важно проведение гибкой и соответствующей фискальной и денежно-кредитной политики для поддержания макростабильности; необходимо гибко корректировать обменные курсы, чтобы свести к минимуму импорт и инфляцию, сохраняя при этом стабильность на валютном и денежном рынках.
Министерство промышленности торговли и Министерство финансов должны быть прозрачными и упрощать торговый процесс; поощрять и продвигать обмен информацией о торговле и ценах; поощрять внутреннюю конкуренцию в области логистики, оптовой и розничной торговли, чтобы снизить издержки внутренней и международной торговли, а также поддерживать конкурентоспособность и долю вьетнамских товаров на мировом рынке.
Необходим заблаговременный прогноз товаров, которые могут оказаться в дефиците в долгосрочной перспективе, чтобы иметь льготную политику, поощрять инвестиции в производство этих товаров, активно искать сырье, повышать независимость и автономию экономики.
В 2023 году инфляционное давление на экономику Вьетнама будет огромным, вызванным многими факторами. Для поддержания макроэкономической стабильности, достижения целевого показателя экономического роста в 6,5% и сдерживания инфляции на уровне около 4,5% требуется, чтобы правительство, министерства, ведомства, населенные пункты и бизнес-сообщество были активными и ответственными, гибкими и эффективными в выполнении своих обязанностей. В частности, правительство должно активно руководить реализацией, воплощая в жизнь политики и решения, имеющие чрезвычайно важное значение.