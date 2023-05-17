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В 2023 году жарких дней будет больше, чем в 2022 г.
База месячной температуры в 2023 году, по прогнозам, будет выше, чем в среднем за много лет, а количество жарких дней в 2023 году окажется больше, чем в 2022 году.
Комментируя предстоящие дни, г-н Нгуен Ван Хыонг сказал, что жара будет сосредоточена 17-го числа и дни с 21 по 23 мая, при этом температуры на уровне от 36 до 39 градусов по Цельсию, а в некоторых местах - выше 40 градусов по Цельсию, западный горный район от провинции Тханьхоа до провинции Куангнгай является самым жарким районом с температурой от 38 до 39 градусов по Цельсию, местами выше 40 градусов по Цельсию.
«Это самая длинная волна жары в северных и центральных регионах с начала года», — сказал Нгуен Ван Хыонг.
Метеорологи предупреждают, что воздействие жары в сочетании с низкой влажностью воздуха и юго-западными ветрами вызывает фотоэффект, растет риск взрывов и пожаров в жилых массивах из-за повышенного спроса на электроэнергию и возрастает риск лесных пожаров.
Кроме того, жара также может вызвать обезвоживание, истощение, тепловой удар при длительном воздействии высоких температур.
Чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих семей в жаркие дни, эксперты в области здравоохранения рекомендуют людям ограничивать выход на улицу с 11:00 до 14:00 ежедневно. Если необходимо выйти на улицу, нужно носить одежду с длинными рукавами и длинными штанинами и закрывать лицо шляпой, чтобы максимально прикрыть кожу; использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и защитой от ультрафиолета всякий раз, когда подвергаться воздействию солнечных лучей, особенно тем, кто часто работает под прямыми солнечными лучами.
В частности, взрослые должны обратить внимание на защиту детей.