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В 2023 году жарких дней будет больше, чем в 2022 г.

«Это самая длинная волна жары в северных и центральных регионах с начала года», — сказал Нгуен Ван Хыонг.
  Жарких дней в 2023 году больше, чем в 2022. Фото: vietnamplus  
По словам Нгуена Ван Хыонга, начальника отдела прогнозирования погоды Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, явление ЭНЮК сменится с нейтрального в период с 5 по июнь 2023 г., к горячей фазе (Эль-Ниньо) во второй половине 2023 г. с вероятностью около 70 - 80% и может продлиться до 2024 года.

База месячной температуры в 2023 году, по прогнозам, будет выше, чем в среднем за много лет, а количество жарких дней в 2023 году окажется больше, чем в 2022 году.

Комментируя предстоящие дни, г-н Нгуен Ван Хыонг сказал, что жара будет сосредоточена 17-го числа и дни с 21 по 23 мая, при этом температуры на уровне от 36 до 39 градусов по Цельсию, а в некоторых местах - выше 40 градусов по Цельсию, западный горный район от провинции Тханьхоа до провинции Куангнгай является самым жарким районом с температурой от 38 до 39 градусов по Цельсию, местами выше 40 градусов по Цельсию.

«Это самая длинная волна жары в северных и центральных регионах с начала года», — сказал Нгуен Ван Хыонг.

Метеорологи предупреждают, что воздействие жары в сочетании с низкой влажностью воздуха и юго-западными ветрами вызывает фотоэффект, растет риск взрывов и пожаров в жилых массивах из-за повышенного спроса на электроэнергию и возрастает риск лесных пожаров.

Кроме того, жара также может вызвать обезвоживание, истощение, тепловой удар при длительном воздействии высоких температур.

Чтобы защитить свое здоровье и здоровье своих семей в жаркие дни, эксперты в области здравоохранения рекомендуют людям ограничивать выход на улицу с 11:00 до 14:00 ежедневно. Если необходимо выйти на улицу, нужно носить одежду с длинными рукавами и длинными штанинами и закрывать лицо шляпой, чтобы максимально прикрыть кожу; использовать солнцезащитный крем с SPF 30 и защитой от ультрафиолета всякий раз, когда подвергаться воздействию солнечных лучей, особенно тем, кто часто работает под прямыми солнечными лучами.

В частности, взрослые должны обратить внимание на защиту детей.

ИЖВ/ВИА

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