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В 2022 году экспорт лесной продукции принес 17 миллиардов долларов США
При этом импорт древесины и изделий из дерева увеличился на 4,1% до 2,82 млрд долларов США.
Статистика показывает, что положительное сальдо торгового баланса составляет 14,1 млрд долларов США, что на 6,5% больше, чем в прошлом году.
Несмотря на колебания рынка, вызванные последствиями российско-украинского конфликта и пандемии COVID-19, экспорт лесной продукции по-прежнему растет благодаря указаниям правительства, действиям министерств и отраслей, а также усилиям бизнеса по преодолению трудностей, заявил заместитель генерального директора. Об этом заместитель директора Управления Буй Тьинь Нгиа заявил на конференции администрации в Ханое 30 декабря.
США, Япония, Китай, ЕС и Республика Корея были основными рынками, закупив во Вьетнаме продукцию лесного хозяйства на сумму 15,48 млрд долларов, что составляет 90% от общей суммы.
По словам Нгиа, к 2023 году сектор планирует экспортировать лесную продукцию на сумму 17,5 млрд долларов, темпы роста стоимости лесной продукции на 5–5,5% и сохранение лесного покрова на уровне 42%.