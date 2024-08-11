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В японском городе Саппоро открылся 3-й Вьетнамский фестиваль
Выступая на открытии фестиваля, Министр иностранных дел Буй Тхань Шон заявил, что Вьетнамский фестиваль в этом году в Саппоро является первым крупномасштабным мероприятием по культурному обмену между префектурой Хоккайдо и Вьетнамом после того, как две страны подняли свои отношения на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира и процветания в Азии и во всем мире в 2023 году по случаю 50-летия установления дипломатических отношений.
Фестиваль способствует дальнейшему углублению искренней привязанности и взаимного доверия между народами Вьетнама и Японии, создавая прочную основу для устойчивого развития всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, в целом, и сотрудничества между префектурой Хоккайдо и местностями Вьетнама, в частности.
По этому случаю Министр Буй Тхань Шон поблагодарил губернатора Хоккайдо Судзуки Наомичи за поддержку организации фестиваля и дружбы между Хоккайдо и Вьетнамом.
Он также поблагодарил Такебе Цутому, специального советника Парламентского альянса японско-вьетнамской дружбы, почетного главу организационного совета фестиваля и основателя фестиваля, за его усилия по развитию отношений между префектурой Хоккайдо и провинцией Куангнинь.
Мицухаси Цуёси, заместитель губернатора Хоккайдо, подтвердил, что Хоккайдо желает укрепить сотрудничество с вьетнамскими населенными пунктами, увеличить прием вьетнамских высококачественных рабочих и технических стажеров для работы в провинции.
По его словам, провинция также хочет развивать сотрудничество с Вьетнамом в области подготовки человеческих ресурсов.
Высоко оценив вклад вьетнамской общины - крупнейшей иностранной общины на Хоккайдо - в местное социально-экономическое развитие, заместитель губернатора выразил надежду, что еще больше вьетнамцев приедут работать на Хоккайдо, и пообещал продолжать поддерживать вьетнамскую общину.
В тот же день Министр Буй Тхань Шон принял участие в семинаре, посвященном перспективам сотрудничества между университетами Вьетнама и Японии в новый период.
К семинару присоединились представители Министерства культуры, спорта и туризма, Хошимина, провинции Куангнинь, Вьетнамско-японского университета, Университета Халонг, а также японских университетов, включая Университет города Асикава, Колледж медсестер Японского Красного Креста на Хоккайдо, Университет будущего Хакодате, Технологический институт Китами и Академию Хоккайдо.
Они представили свои университеты, программы сотрудничества и рассказали о мерах по развитию сотрудничества двух стран в области развития человеческих ресурсов в будущем.
Министр Буй Тхань Шон подчеркнул, что сотрудничество в области подготовки человеческих ресурсов, особенно высококачественных, было начато двумя странами в самом начале. Это одно из трех ключевых направлений сотрудничества между двумя странами в рамках нового поколения официальной помощи в целях развития (ОПР).
В настоящее время более 43 000 вьетнамских студентов обучаются в Японии, что является важной силой для социально-экономического развития двух стран и помогает укрепить привязанность и взаимопонимание между народами двух стран, сказал он.