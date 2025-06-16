В Японии впервые прошёл экзамен по вьетнамскому языку на высшем уровне

Экзамен состоит из шести уровней — от начального уровня 6 до продвинутого уровня 1. В этом году участие приняли 917 кандидатов разного возраста со всей Японии. Впервые был доступен уровень 1, на который зарегистрировался 41 кандидат.

Фудзино Масаёси — председатель Ассоциации по популяризации и обмену знаниями о языках Юго-Восточной Азии в Японии:

«Количество участников по сравнению с прошлым годом выросло и превысило 900 человек. Они приехали из 40 из 46 префектур Японии. Участники — от взрослых до студентов вузов и школьников, включая даже детей младших классов. В этом году мы впервые открыли аудитории для сдачи уровня 1 и надеемся, что некоторые смогут сдать этот самый сложный уровень по вьетнамскому языку».

Экзамен привлёк участников практически со всех уголков Японии — представители 40 префектур приняли в нём участие.

Многие участники прибыли из отдалённых префектур, а некоторые даже прилетели из Вьетнама, где в настоящее время работают, специально ради участия в экзамене.

Средний возраст участников составил около 38 лет. Самому старшему — 84 года, самому младшему — 8 лет. Оба сдавали экзамен на начальный уровень 6.

Хидэки Онозава — кандидат уровня 3:

«Я работаю в мэрии города Итошима. Начал учить вьетнамский как новый язык. В нашем городе много вьетнамских технических стажёров, изучающих японский, поэтому, я подумал, что будет полезно поддержать их, зная вьетнамский. Я также хочу путешествовать по Вьетнаму и наслаждаться этой страной».Коикэ Юсукэ — кандидат уровня 3:

«Я живу во Вьетнаме уже 15 лет. Моя жена — вьетнамка, и мы живём с её семьёй. Мне нравится жить в Хошимине, где нет зимы. Сегодняшний экзамен был довольно сложным — мне не хватило времени, чтобы закончить его».

Многие участники рассказали, что начали изучать вьетнамский язык из-за семейных связей, дружбы, либо после поездки во Вьетнам, где их вдохновили люди, культура и особенно кухня.

Экзамен по вьетнамскому языку, организуемый Ассоциацией по популяризации и обмену знаниями о языках Юго-Восточной Азии в Японии, проводится ежегодно с целью стандартизации и продвижения вьетнамского языка в стране.