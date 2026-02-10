В январе число вновь созданных предприятий выросло на 126,8%

Работники производят жареные спринг-роллы на пищевом предприятии Kim Ngoc Food в квартале Танан провинции Тайнинь. (Фото: ВИА) Работники производят жареные спринг-роллы на пищевом предприятии Kim Ngoc Food в квартале Танан провинции Тайнинь. Фото: ВИА

В течение месяца более 24 500 предприятий возобновили деятельность - на 146,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 7,6% в годовом выражении. Таким образом, общее число вновь созданных и восстановивших работу компаний достигло 48 700, что на 45,6% больше, чем годом ранее, сообщило НСУ.

В среднем в прошлом месяце на рынок ежедневно выходило более 1 500 компаний, что отражает ожидания бизнес-сообщества относительно восстановления экономики и роста в 2026 году.

Кроме того, вновь созданные предприятия зарегистрировали уставный капитал в размере 180,9 трлн донгов (6,97 млрд долл. США) и почти 108 200 работников - соответственно на 92,3% и 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Несмотря на рост числа новых предприятий, средний зарегистрированный капитал на одну новую компанию снизился до 7,5 млрд донгов - на 22,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем дополнительного капитала, внесенного действующими предприятиями, составил около 358,1 трлн донгов, что на 2,5% меньше по сравнению с январем 2025 года, сообщило НСУ.

По отраслям рост новых регистраций зафиксирован по всем направлениям. В частности, в секторе размещения и общественного питания было зарегистрировано 1 107 новых компаний - рост на 224,6% в годовом выражении, что стало самым высоким темпом среди всех отраслей.

В сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства появилось 304 новых предприятия (+169% к прошлому году), а в строительстве и операциях с недвижимостью показатели выросли соответственно на 92% и 128,9%. В сфере услуг было создано почти 18 400 новых компаний - рост почти на 130%.

По данным статистики, наибольшее число вновь созданных предприятий пришлось на сферу оптовой и розничной торговли, а также ремонта автомобилей и мотоциклов - 11 290, что на 186% больше в годовом выражении.

Однако сохранялись и признаки напряженности. В январе почти 54 300 предприятий зарегистрировали временную приостановку деятельности - в 11,8 раза больше, чем месяцем ранее, и на 2,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Более 7 300 компаний прекратили работу, ожидая завершения процедур ликвидации: это на 42,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 109,1% больше в годовом выражении. Кроме того, 4 609 компаний завершили процедуру ликвидации - на 8,6% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 128,1% больше по сравнению с январем прошлого года, сообщило ведомство.