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В январе Вьетнам посетило около 2,1 миллиона иностранных туристов
Доходы от туризма в январе оцениваются в 5,1 триллиона донгов, что на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года, благодаря высокому спросу на поездки со стороны как внутренних, так и международных туристов по случаю Нового года.
Среди городов, где доходы от туризма выросли на 36,6% по сравнению с прошлым годом, можно отметить Кханьхоа, Дананг - на 21%, Хошимин - на 17,0%, Кантхо - на 16%, Ханой - на 14,8% и Куангнинь - на 14,7%.
Между тем, Национальная администрация по туризму Вьетнама (VNAT) при Министерстве культуры, спорта и туризма сообщило, что во время праздника Лунного Нового года (Тэт) во многих населенных пунктах наблюдалось значительное увеличение числа иностранных посетителей. Дананг принял более 228 000 посетителей, что на 29% больше, чем в прошлом году; Куангнам - 157 000, что на 40% больше; Ханой - 142 000, что на 15,8% больше; Хошимин - 87 358, что на 16,5% больше; и город Хюэ - 60 170, что на 33% больше.
По словам представителя VNAT, количество международных прибытий во Вьетнам продолжает расти благодаря благоприятной визовой политике, а также правильной ориентации на туристические рынки и усилиям бизнеса и местных властей по обновлению туристических продуктов и широкой рекламной деятельности.
В 2025 году Вьетнам планирует принять 22-23 миллиона международных туристов. В прошлом году во Вьетнам приехало более 17,5 млн международных туристов, что на 39,5% больше, чем в 2023 году. С точки зрения размера рынка, Республика Корея была крупнейшим источником туристов для Вьетнама в 2024 году с 4,5 миллионами прибытий, что составило 25,98% от общего числа. Китай занял второе место с 3,7 млн прибытий.