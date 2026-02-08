В январе Вьетнам зафиксировал рекорд по числу иностранных туристических прибытий

Иностранные туристы фотографируются у талисмана в виде лошади на набережной реки Хыонг в городе Хюэ в преддверии Лунного Нового 2026 года — года Лошади. (Фото: ВИА

Как отметили во VNAT, это достижение примечательно не только масштабом, но и тем, что меняется структура роста по рынкам-источникам.

Ближние азиатские рынки по-прежнему остаются «опорой» въездного турпотока: на них пришлось около 1,8 млн посетителей, или более 73% общего числа прибытий, хотя темпы роста по странам региона различались.

Республика Корея (РК) сохранила роль одного из ключевых драйверов, почти 490 тыс. прибытий, что примерно на 26% больше к предыдущему месяцу и более чем на 17% больше год к году. Рынок продолжает устойчиво расширяться, что отражает неизменную привлекательность Вьетнама благодаря пляжным курортам, гольф-туризму и семейным поездкам, а также прочную авиасвязанность между двумя странами.

Япония продемонстрировала уверенный рост: число прибытий увеличилось на 41% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16,9% в годовом выражении, что свидетельствует о заметном восстановлении сегмента туристов с высокой платежеспособностью.

Китай, хотя и показал снижение относительно прошлого года, всё же обеспечил почти 460 тыс. посетителей, заняв второе место после Республики Корея.

В Юго-Восточной Азии ряд рынков продемонстрировал впечатляющую динамику: Филиппины выросли сильнее всего на 75%, Сингапур - на 51,7%, Индонезия - на 41,4%, Таиланд - на 10,6%. Особенно выделилась Камбоджа: число прибытий утроилось по сравнению с предыдущим месяцем и более чем удвоилось в годовом выражении. Это отражает эффективность программ туристического сотрудничества АСЕАН и преимущества Вьетнама - близость, доступные цены и удобные транспортные связи.

Индия - быстрорастущий перспективный рынок - в январе прибавила 80,5% год к году, достигнув почти 88 тыс. посетителей, что, по словам VNAT, подчёркивает успех Вьетнама в диверсификации рынков-источников.

Европа стала одним из наиболее заметных очагов роста: число прибытий составило около 424 тыс., увеличившись более чем на 35% по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 60% в годовом выражении. Россия, Великобритания, Франция и Германия показали двузначные темпы роста; при этом особенно сильный прирост зафиксировали Россия и Польша - на 195,1% и 98,7% соответственно.

Во VNAT объяснили рост европейского турпотока благоприятной визовой политикой, увеличением числа прямых рейсов и привлекательностью длительных зимних каникул во Вьетнаме. Европейские туристы, как правило, остаются дольше и тратят больше, создавая значительную добавленную стоимость.

Страны Америки сохраняли устойчивую динамику - около 137 тыс. посетителей, что на 23% больше к предыдущему месяцу и на 14,2% больше год к году. США остались ведущим дальнемагистральным рынком - более 103 тыс. прибытий, рост на 24,8% к предыдущему месяцу, что отражает его стабильность и слабую сезонную волатильность.

Поток туристов из Океании заметно вырос и превысил 81 тыс., увеличившись на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом за счёт Австралии - около 75 тыс. посетителей.

Из почти 2,5 млн международных прибытий в январе доминировали авиаперевозки: более 1,95 млн прибытий, что составляет почти 80% общего числа и подчёркивает восстановление и расширение международной маршрутной сети. Количество прибытий по суше почти удвоилось по сравнению с прошлым годом и превысило 440,6 тыс., отражая активные поездки из соседних стран и государств АСЕАН в начале года, тогда как круизный туризм - хотя и остаётся меньшим сегментом - всё же вырос на 30% в годовом выражении.

В целом, уверенный рост со стороны рынков Северо-Восточной Азии, АСЕАН, Европы и дальнемагистральных направлений свидетельствует о том, что структура въездного турпотока во Вьетнам становится всё более диверсифицированной и устойчивой, что, по оценке VNAT, является ключевой основой для дальнейшего роста в 2026 году и последующие годы.

В 2026 году страна рассчитывает принять 25 млн иностранных туристов после рекордного показателя в 22 млн, достигнутого в 2025 году.