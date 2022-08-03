В Южном Судане открылась первая акушерская клиника военно-полевого госпиталя Вьетнама

Полевой госпиталь № 4 уровня 2 открыл акушерскую клинику. Фото: Полевой госпиталь № 4 уровня 2

Параллельно с совершенствованием материально-технической базы акушерской клиники вьетнамский военно-полевой госпиталь второго уровня №4 активно разработал план реализации программы «Совместные усилия ради здоровья женщин».

Как сообщил источник в Управлении по поддержанию мира Вьетнама (при Министерстве обороны Вьетнама), на днях в городе Бентиу (Южный Судан) вьетнамский военно-полевой госпиталь второго уровня №4, участвующий в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС), организовал церемонию открытия акушерской клиники и запуска программы действий «Совместные усилия ради здоровья женщин».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления по поддержанию мира Вьетнама, командующий миротворческими силами Вьетнама в Южном Судане подполковник Фам Тан Фонг; а также руководство военно-полевого госпиталя второго уровня №4 и его работники.

Это первая акушерская клиника, построенная в военно-полевом госпитале Вьетнама за 4 срока присутствия миротворческой миссии ООН в Южном Судане.

Под руководством дирекции военно-полевого госпиталя второго уровня №4 в течение трех недель было завершено строительство акушерской клиники из древесных отходов от транспортировочных ящиков, которая отвечает требованиям к акушерско-гинекологической помощи. Параллельно с совершенствованием материально-технической базы акушерской клиники руководство вьетнамского военно-полевой госпиталя активно разработало план реализации программы «Совместные усилия ради здоровья женщин». Госпиталь проведет акушерско-гинекологическое обследование примерно 50 женщин из групп повышенного риска в МООНЮС.

По словам директора вьетнамского военно-полевого госпиталя второго уровня №4 подполковника Ву Минь Зыонга, данная программа проводится для того, чтобы работники госпиталя проявляли заботу о женщинах и выражали уважение к ним, что будет способствовать повышению позиции и роли женщин в поддержании мира в регионе.